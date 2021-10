Svěřenci Karla Kruliše jsou na vítězné vlně, když vyhráli tři poslední zápasy. Po Brnu a Českých Budějovicích si doma poradili i s Mělníkem. „Věděli jsme, jak se Mělník prezentuje. Dobře jsme se na něj připravili a víceméně je zaskočili jejich taktikou. Bránili jsme zónově, podle mě rozhodl náš gól do šatny na 4:2. Pak jsme to zabetonovali, podržel nás brankář Lecjaks. Hosté sice snížili, ale mi pak dali pátý gól a vítězství udrželi,“ pochvaloval si Karel Kruliš, kouč Démonů.

Karel Kruliš, trenér českolipských futsalistů, si v uplynulé sezoně moc radosti neužil.Zdroj: Jaroslav Marek

Českolipští futsalisté tak zažívají období, které dlouho nepamatují. Vždyť v loňské sezóně urvali dvě výhry…„Mělník řadím k lepším ligovým celkům. Vítězství je hodně cenné. Změnili jsme tréninky, přidal se k nám kondiční trenér z Prahy Dan Korda. Změnila se příprava na zápas. Já byl v tomhle směru už asi taky vyčpělý. V minulé sezóně na nás ležela deka. Teď dáváme branky, které jsme prostě nedávali. Musíme ale pracovat dál, devět bodů je na záchranu málo. Pokud zvládneme další utkání v Ústí, bude to super,“ zdůraznil Kruliš.

Je jasné, že pokud se vyhrává, máte lepší nastavení hlavy. To by mělo platit i pro českolipskou kabinu. „Určitě, ta psychika je teď daleko lepší. Pomáhá nám, že v zápasech jdeme do vedení. Tréninky jsou uvolněnější, jinak se na něj soustředíte. Na druhou stranu je potřeba kluky sundat dolů. Musíme jít do dalších zápasů s pokorou a dál poctivě pracovat. Je vidět, že jsme schopni porážet i silné týmy,“ má jasno českolipský trenér.

V posledním utkání proti Mělníku se na výhře 5:3 podíleli dva střelci. Bialek dal hattrick, Fichtner přidal dvě branky a tři asistence! „Ve skvělé formě je právě Míla Bialek, gradovalo to proti Mělníku. Jsme na tom lépe týmově, zapadli i nováčci. Posledním je plzeňský Karel Rozboud. Spolupráce s Plzní je skvělá. Alfou a omegou jsou výkony Havrdy a Fichtnera. Pochválit musím Lukáše Lecjakse, který parádně kryje záda Kirovovi. Kolikrát mám zamotanou hlavu, koho postavit. Teď chytal proti Mělníku a byl to parádní výkon. Ale takhle bych jmenoval asi celý tým,“ dodal s úsměvem.

Další program Démonů? Ve středu 13. října hrají doma osmifinále poháru proti Plzni (20.30). Liga je čeká v neděli 17. října, kdy od 19 hodin hrají v Ústí proti Rapidu.