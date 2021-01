/FOTOGALERIE/Českolipští futsalisté odehráli druhé utkání po restartu 1. Futsal ligy. V domácím prostředí nestačili na Chrudim 1:3.

Rott překonává hlavou golmana Rennana a upravuje na 1:2. | Foto: Jaroslav Marek

Do utkání šestého kola vstoupila hostující Chrudim velmi dobře, už ve třetí minutě se po rychlé kombinaci dokázal prosadit Yuri. Jeho zakončení zapadlo přesně do horní části branky. V 11. minutě měli hosté další velkou šanci, Doša po autu Slováčka trefil pravdou tyč českolipského brankáře. Aktivní hra Chrudimi pokračovala dál, Everton z dobré pozice pálil jen do brankové konstrukce. Po prvním poločase vedla Chrudim 1:0.