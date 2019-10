Futsalisté Svarogu Teplice si po domácí ligové porážce od Plzně zlepšili náladu v poháru. Po výhře 5:1 nad Českou Lípou je Svarog v semifinále. Démoni končí.

Svarog vyřadil z poháru Českou Lípu | Foto: Svarog FC Teplice

Tepličtí potvrdili roli favorita. Už od 2. minuty vedli, když se trefil Teka. Na další gól ale diváci čekali až do 16. minuty, to se prosadil kapitán Černý. Domácí celek do přestávky ještě dvakrát skóroval, po obrátce si svůj náskok s přehledem pohlídal.