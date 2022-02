Podtitul hlásá, že se jedná o závod pro pravé chlapy. Neznamená to, že by se ho nemohly účastnit ženy, ale znamená to, že trasa závodu je poměrně náročná a tříbí charakter, takže po jejím zdolání se z všech účastníků stávají silní muži bez ohledu na to, v jaké kategorii startují. Celkem museli závodníci ujet 90 km s převýšením téměř 1500m a stihli při ní navštívit všechna významná místa v Jizerských horách během jednoho výletu.