Začátek zápasu naznačoval, že se chodovští florbalisté nadále trápí. V televizním duelu se totiž už ve čtvrté minutě dostali do ztráty 0:2 a do konce první třetiny na ní nebyli schopni odpovědět. Zato Česká Lípa se na domácí půdě svým fanouškům předvedla skvěle. Už v první minutě se totiž dostala do velké šance, která sice ještě brankou neskončila, ta v čase 1:54 z hole Jana Pešky už ale za záda chodovského brankáře doputovala. O minutu a půl později se navíc do samostaného úniku dostal Radek Krajcigr a zvýšil vedení svého celku na dvě branky.