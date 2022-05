Chomutov má několik velmi urostlých hráčů jak v defenzivě, tak v ofenzivě a je velmi těžké se proti nim prosadit. Arsenal začal jako tradičně kombinačně, držel míč, na pohled pro oko se fotbal líbil, ale nebyla to cesta ke vstřelení branky.

Chomutov hrozil z brejků a standardních situací, hosté ohrozili branku pouze jednou málo nebezpečnou střelou, kterou vyslal Matěj Kucr. Jak už to bývá, ve 40. minutě se po nešťastné srážce českolipských stoperů řítila dvojice domácích hráčů na bezmocného brankáře Machače, který neměl šanci zasáhnout a domácí Chomutov šel do vedení 1:0. Naštěstí pro Arsenal udělali domácí ve 42. minutě ještě větší chybu a jejich zaváhání využil rychlík Dušan Kubát ke srovnání poločasového skóre na 1:1.

Druhý poločas se velmi podobal tomu prvnímu, jenom s tím rozdílem, že třetí nejlepší střelec soutěže a autor 25 branek Tadeáš Hanl se posunul na hrot. Jak se později ukázalo, by to rozhodující tah, který celé utkání zlomil. Nejprve v 63. minutě poslal Hanl Arsenal nádhernou střelou k tyči do vedení 2:1, o které ale hosté za dvě minuty po nádherné individuální akci domácího Krásy opět přišli - 2:2.

Když trenéři pokukovali po hodinkách a všichni se smiřovali s remízou, přišlo rozhodnutí. V 85. minutě předložil na zlatém podnosu Vojta Kříž nádherný centr před branku soupeře, kde již byl připraven hlavní kanonýr Arsenalu Tadeáš Hanl, který vystřelil staršímu dorostu zlaté tři body.

"Náš tým se tímto vítězstvím dostal na neuvěřitelné šesté místo v tabulce a krůček po krůčku se přibližuje k záchraně v soutěži, ve které jistotu startu v divizi má v dalším soutěžním ročníku pouze prvních osm týmů. Jak vše nakonec dopadne ještě není jisté, ale cílem našeho týmu je skončit nejhůře do osmého místa, což by byl největší úspěch staršího dorostu v soutěži, kde startují týmy jako jsou Teplice, Dukla, Liberec, Jablonec, Ústí nad Labem a letos vynikající Roudnice," řekl trenér Lukáš Valta.

V dalším utkání přivítá starší dorost v neděli 22.května od 10 hodin tým FK Junior Děčín.

Mladší dorostenci prohráli v Chomutově 3:5, v tabulce jsou aktuálně desátí.

U 19: FC Chomutov - FK Arsenal Česká Lípa 2:3 (1:1)

Branky hostů: Hanl 2, Kubát 1

Sestava: Machač - Krejčík, Češka, Babic - Volek, Wendler, Kříž, Hanl, Třeštík - Kucr, Kubát. (Volejník, Valta, Řezníček, Bodi, Vít, Kukucz). Trenéři: Lukáš Valta, Jan Starý