Druhý tým tabulky druholigové házenkářské soutěže z Lovosic byl hostem na palubovce házenkářů České Lípy. Rezerva extraligových Lovců si dokráčela pro vítězství 37:25.

Házenkáři České Lípy v zápase s lovosickým béčkem. | Foto: Vít Černý

Domácí házenkáři tvrdě bojovali v obraně a když už se nějaký hráč z Lovosic dostal do vyložené šance, skvěle chytající Milan Drobný svůj tým podržel povedeným zákrokem. Když se Lovosice dostaly do náskoku dvou branek, Lípa opět přidala a dokázala soupeře dorovnat. Prvních 22 minut se tedy hrála pěkná a tvrdá házená s minimem branek a skóre bylo 11:11. Pak přišla nešťastná poslední pětiminutovka, když Lípa dala dvěma hloupými fauly Lovosicím šanci na náskok a zbytečně si nechala dát do šatny 19 branek. Poločas skončil 14:19 ve prospěch Lovosic.

Ve druhé půli se začala projevovat kvalita soupeře, který postupně navyšoval skóre, které se Lípa snažila držet na rozdíl do 10 branek. Utkání se ale nadále hrálo ve velkém tempu a domácí se nechtěli jen tak smířit s výsledkem. Stále byla snaha s utkáním něco udělat a nenechat se znovu před domácím publikem zostudit. Ač výsledek byl nakonec 37:25 pro Lovosice, utkání začalo pomalu ukazovat ztracenou formu domácích.

„Musím klukům poděkovat, prvních 20 minut jsme hráli opravdu pěknou házenou. Konečně jsme byli už aktivní v obraně. Bohužel pak hloupé chyby a zbytečné fauly daly Lovosicím šanci. Lovosice nejsou soupeř, se kterým se můžeme aktuálně měřit, ale brali jsme utkání jako kvalitní přípravu na nejdůležitější čtyři utkání sezóny, které nás aktuálně čekají. Vzali jsme si z toho, co musíme doladit a připravit se na příští utkání proti Ústí nad Labem, které bychom chtěli letos i potřetí porazit,“ hodnotil trenér domácích Zdeněk Líbal.

