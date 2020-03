Dynamo vykročilo ke třem bodům už během prvního poločasu, kdy úřadovalo hned dvakrát, nejprve z penalty a následně ze samostatného úniku. Hosté se zmohli jen na jedno nastřelení brankové konstrukce.

Také po přestávce domácím vyšlo vše na jedničku – za osm minut stihli tři branky a o osudu třech bodů bylo rozhodnuto, nic na tom nezměnilo ani snížení Fichtnera. Poslední hřebíčky do rakve pak Budějovice přidaly v závěru, Česká Lípa se vracela na sever s hlavami dole.

„Soupeř prokázal kvalitu a v určitých fázích zápasu jsme měli i štěstí. Ale i my předvedli obrovský týmový výkon. Smekám před kluky, protože mají můj obdiv,“ jásal po utkání domácí trenér Radim Pouzar.

To kormidelník českolipské lavičky Karel Kruliš nemohl být spokojený téměř s ničím: „K zápasu v Budějovicích jsme přistoupili laxně a mysleli si, že to půjde snadno. Ale tvrdě jsme narazili, České Budějovice nakopla proměněná penalta a do čeho pak kopli, to jim tam spadlo. My jsme naopak z gólmana udělali hvězdu utkání. No, nedá se nic dělat, jsme tam, kde jsme nechtěli být. Domácím gratuluji nejen ke třem bodům, ale i k záchraně. My se o záchranu budeme muset ještě porvat.“

Českolipští se tři kola před koncem základní části nacházejí na devátém místě tabulky, čekají je ještě zápasy s Libercem, Teplicemi a Chrudimí. Reálně se dá uvažovat jen nad úspěchem v derby, zisk proti Chrudimi či Teplicím by byl velkým překvapením. I proto nemají Démoni zdaleka vyhráno, Hodonín v sešupu do 2. ligy doprovodí s největší pravděpodobností jeden z tria Vysoké Mýto, Olympik Mělník a právě Česká Lípa.

Klání s Libercem tak bude pro Démony jedním z nejdůležitějších za poslední dvě sezony. Lize kraluje po víkendu Chrudim, dosavadního lídra z Plzně deklasovala ve vzájemném utkání sedmi góly (7:1).

České Budějovice – Česká Lípa 7:1 (2:0)

Branky: 9. Pouzar (pen.), 12. Hačka, 21. Benát (Pouzar), 26. Lengyel (Hrbáč), 29. Benát (Pouzar), 38. Jasanský (Pouzar), 40. Hačka (Pouzar) – 33. Fichtner (Havrda). Rozhodčí: Kliner – Kaštánek. Diváci: 70.

České Budějovice: Beránek (Jasenský) – Pouzar (K), Benát, Lengyel – Hačka, Sláma, Mašát – Jasanský, Hrbáč.

Česká Lípa: Kirov (Bartůněk) – Rott, Fichtner, Švec, Havrda – Bejda, Zapletal, Bažant, Němec, Slavík, Kubelka.