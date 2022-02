Začátek utkání přitom vyšel Brnu, Helas po pěti minutách vedl 2:0. „Věděli jsme, o co nám jde. Byli jsme svázaní, nervózní. Nevstoupili jsme do toho vůbec dobře,“ přiznal Karel Kruliš, kouč českolipských Démonů.

Severočeši nepropadli panice a do poločasu po trefách Hrdého, Švece a Zapletala skóre otočili. „Kluci se dokázali uklidnit, moc nám pomohla kontaktní branka Hrdého. Po změně stran jsme hrály dobře v obraně. Brno předvedlo dobrý výkon, hrálo power play, zatlačilo nás. My jsme to ale vydrželi a tři body jsou naše,“ usmál se Kruliš.

Helas nepřijel do Lípy v kompletním složení, přesto neodehrál špatnou partii. „Já si tedy myslím, že byli silní dost. Chyběli jim dva hráči ze Slovenska. Ale takový David Cupák, ikona, vydrží klidně celý zápas. Myslím si, že jsme si konečně vybrali i ten kousek štěstí,“ zdůraznil Kruliš.

Dvě branky vstřelil Radek Hrdý. Stále čerstvá posila Démonů má zatím skvělou bilanci. Dva zápasy, tři branky, dvě výhry. „Velká škoda, že tu Radek nemohl být už v lednu. Možná bychom se dnes bavili o play-off, nebo o jasné záchraně. Pomohl nám v organizaci hry směrem od defenzivy, navíc dává i branky. Velká posila. Teď nás ale čekají hodně silní soupeři,“ pokýval hlavou.

Na Démony totiž do konce sezony čeká „silná“ trojka – Teplice, Plzeň, Slavia Praha. Musí tak čekat na výsledky Ústí nad Labem, a Žabinských Vlků z Brna. „Musíme už jenom věřit. Jsou tam zápasy, které mohou být nevyzpytatelné. Třeba Sparta Ústí. Vlci zase hrají s Libercem a Helasem. Může se stát cokoliv. Když se srovnáme na 16 bodech, bude rozhodovat minitabulku. Nám by se samozřejmě nějaký ten bod hrozně hodil, ale bodovat proti dalším soupeřům by bylo vlastně sci-fi,“ dodal Karel Kruliš.

Démoni Česká Lípa - Helas Brno 5:3 (3:2)

Branky: 8. Hrdý (Fichtner), 10. Švec (Caizl), 13. Zapletal, 22. Hrdý (Zapletal), 35. Bejda (Rozboud) – 4. Mužík (Sznapka), 5. Doubravský (Presl), 35. Mužík (Cupák).

R: Čurda, Nagy – Vrtal. ŽK: Doubravský (B), 80 diváků.

Česká Lípa: Kirov – Bejda, Švec, Hrdý, Bialek, Rozboud, Klimt, Zapletal (K), Bulejko, Maur, Rott, Fichtner, Caizl, Matějka.