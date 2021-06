Florbalisté České Lípy sehráli první ze tří přípravných zápasů, které mají v plánu během června. Svěřenci Davida Derky podlehli doma Pardubicím 5:11, o výsledek ale tolik nešlo.

Florbalisté České Lípy (modrobílé dresy) doma podlehli Pardubicím 5:11. | Foto: Vít Černý

„Tým jsme rozdělili na dvě půlky. Ta první posilovala a cvičila, druhá pak odehrál utkání proti Pardubicím. Na palubovce bylo sedm nových mladých hráčů. Byla to pro ně první zkušenost v seniorské kategorii. Sice jsme prohráli, ale svůj účel to splnilo. Na hřišti jsme měli dvě provizorní lajny. Kluci nabrali objem a měli vyšší intenzitu. Soupeř hrál standardně na čtyři lajny. Takže ten výsledek je nakonec neobjektivní, ale určitě to bylo lepší, než klasický trénink o mantinely. Také nám to nastavilo zrcadlo, jak jsou na tom mladí kluci,“ nechal se slyšet David Derka, kouč České Lípy.