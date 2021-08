Do utkání proti Bohemians naskočí Derkovi svěřenci po nepříliš dlouhé společné herní přípravě. „Trénovat na hale jsme začali zhruba před dvěma týdny. Odehráli jsme přátelák proti Ústí nad Labem, ale jinak jsme vlastně ani pořádně ještě neskončili. Sportoviště byla ještě v dubnu zavřená, ale my měli tu výhodu, že jsme mohli pokračovat dál a jednou týdně jsme si tak chodili zahrát. Od začátku května jsme pak měli jeden společný trénink na hale a tři individuální. V červenci pak následovaly tři týdny volna a od předminulého týdne jsme tedy začali se vším všudy. Musíme ještě hlavně dohnat fyzičku tak, abychom byli do začátku soutěže připraveni,“ uvedl kouč David Derka.

Loňské pohárové účinkování se České Lípě moc nepovedlo. Tým skončil už ve skupině po porážkách s Chomutovem, Mladou Boleslaví i Libercem. „Každý zápas ale chceme vyhrát. Je to pořád kvalitní příprava na začátek ligy. Loni jsme to v této fázi mírně podcenili, i z hlediska covidu jsme pořádně neodehráli jeden zápas pospolu. Letos už to navíc nebude v té fázi, kdy budeme zkoušet “Pepu“ na šesti místech, ale po každého hráče máme vytipovaná dvě tři místa v sestavě a budeme pro něj hledat to optimální. Z tohoto pohledu věřím, že jsme o kus dál,“ dodal.

Kádr zatím oproti loňskému ročníku žádných velkých změn nedoznal. „Rádi bychom ale někoho přivedli. Uvidíme samozřejmě jak před startem sezony dopadnou případné střídavé starty. Uvidíme, jak se dokáží vrátit Honza Spilka nebo Radek Matějíček, do sestavy k nám opět přišel Petr Novotný z Tatranu Střešovice. Otazník zatím visí nad Káďou (Tomáš Kadlec), kde zatím hledáme varianty, jak skloubit dohromady naše a pracovní vytížení hráče,“ řekl Derka.

Kromě tří pohárových zápasů proti Bohemians, Black Angels a Karlovým Varům se však v rámci zápasové přípravy poměří českolipský tým rovněž s Pardubicemi. Vzájemný přátelský duel by se měl uskutečnit v pátek 13. srpna. „Ještě hledáme soupeře pro závěr přípravy. Máme trochu volnější týden před startem ligy a uvidíme, zda i tam dáme nějaký zápas nebo ne,“ vysvětluje kouč českolipského týmu. Ten bude i nadále spolupracovat s Petrem Koptou, řady realizačního týmu ale opustil kondiční kouč Daniel Obyt. „Tuto část nově převzal Milan Tichý, který spolupracuje s Járou Hochmutem ohledně správného nastavení přípravy. Vrátil se navíc i Ivan, který nám výrazně pomáhá s brankáři.“

Nový formát soutěže znamená nahuštění většiny zápasů základní části do zhruba 5,5 měsíců. Končit by se tak vzhledem k zavedené předkola play-off mělo už v půlce února. „Rádi bychom právě do tohoto předkola došli a tam vybojovali alespoň jeden zápas. Chtěli bychom si konečně vyzkoušet atmosféry těchto soubojů a tam vyhrát optimálně domácí utkání,“ má jasno o cílech před novou sezonou muž, který v loňském ročníku díky výbornému závěru nakonec dotáhl Českou Lípu na desáté místo tabulky.

Nový ročník by se s největší pravděpodobností už měl uskutečnit za přítomnosti diváků. I když zatím není jasné, kolik jich bude moci do haly přijít, měli by znamenat pro tým výraznou podporu. „Těším se, ale stejně tak i hráči. Je to velká výhoda v době, když prohráváte, tolik se vám nedaří, tak vám vždy pomohou vrátit se do utkání. Když tam nejsou, hledají hráči motivaci trochu hůř. Bude to určitě ku prospěchu celému našemu sportu, snad se to letos vymyslí s jejich přítomností nějak inteligentně,“ zakončil David Derka.

Úterní zápas proti Bohemians Praha začíná v 19:00 a sledovat ho můžete ZDE prostřednictvím on-line přenosu. Ve druhém utkání skupiny pak Karlovy Vary přivítají ve stejný den Black Angels. Do osmifinále postupují dva nejlepší týmy.

Zdroj: fbcceskalipa.cz