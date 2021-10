V domácích zápasech českolipští hráči nevybojovali ani bod. Platí to i po souboji s Chodovem, kde týmu ze severu Čech hrubě nevyšla první třetina, kterou Lípa ztratila poměrem 0:5…ztrátu už nedohnala a zapsala porážku 7:12…

„Tohle jsme si zkazili sami. Už asi nezjistíme, proč se nám ten vstup tak nevydařil. Možná tím, že byl pracovní den. Každopádně jsme do toho vstoupili nemastně, neslaně. Nebyli jsme agresivní prohrávali osobní souboje. Nejhorší bylo, že první dvě akce Chodova skončily brankou. I když jsme se zlepšovali, přišly dvě naše chyby a byl z toho malér,“ přiznal Derka.

Lípa to ale nezabalila, ubránila oslabení tři na pět a hnala se za „nemožným“ dorovnáním zápasu. „Zlepšovali jsme se a stahovali skóre. Jenže Chodov byl pořád o krok napřed. Diváci vycítili šanci, hnali nás. V závěru jsme odvolali brankáře, ale to nám nevyšlo,“ pokračoval kouč České Lípy.

Na půdě Mladé Boleslavi mohla Česká Lípa jenom překvapit. Dlouho s domácím favoritem držela krok. Na body to nestačilo, domácí vyhráli 7:3. „Boleslav přebudovává tým, nejsou v takové formě, jako minulý rok. Cítili jsme, že tady je šance na body. Utkání se lámalo za stavu 5:3. Jasně, domácí měli šance a byli lepší na balonku. Ale my tam dvakrát netrefili prázdnou branku. Je vidět, že florbal hrát umíme, ale nemáme ani bod,“ zakroutil hlavou.

V tomto týdnu sehraje Česká Lípa dva důležité duely. Ve čtvrtek 28. října hostí od 17 hodin Black Angels, v neděli 31. října hrají na půdě pražské Sparty. „Jsou to soupeři, proti kterým bychom mohli bodovat. Tady se ukáže, zda budeme hrát jenom o záchranu, nebo i o play-off. Když už to nevyjádříme bodově, tak alespoň výkonem. Pokud budeme chtít bodovat, musíme šlapat celý zápas,“ má jasno Derka.

Českolipský trenér má ale stále problémy se sestavou. „Bojujeme s nějakou virózou, už je to lepší. Přesto jsme naposledy hráli na tři útoky a dvě obrany. Není to ono, ale tohle máme každý podzim. Nemáme tak široký kádr a tak velkou základnu juniorů. Jsme ale rádi, že tu máme čtyři šikovné mladé kluky. Ještě bych zmínil fakt, že proti Chodovu si v brance odbyl debut Dan Jukl. Bohužel jsme mu moc nepomohli, to byla jedna z kaněk,“ dodal na závěr.