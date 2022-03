Lípa přitom začala špatně, první třetinu prohrála 0:2. Jenže v té prostřední nasázela čtyři fíky a vývoj utkání zcela otočila.

„Sice jsme začali výsledkově špatně, ale já věděl, že vyhrajeme. Kluci měli elán. Na Brnu bylo vidět, že dalo hodně sil do čtvrtého zápasu, které vyhrálo. Myslím si, že jsme na tom prostě byli lépe,“ hodnotil vítěznou bitvu David Derka, kouč České Lípy.

Celá série byla neskutečně vyrovnaná, posuďte sami. Tady jsou výsledky z pohledu Lípy – 6:5 po prodloužení, 6:5, 6:5, 4:5 a 4:3. „Nakonec asi rozhodla kvalita našich hráčů. Myslím si, že jsme měli o chlup lepšího brankáře. Dokázali jsme zvládnout rozhodující okamžiky. Pro kluky to nebylo jednoduché. Když hrajete play-off a prohrajete, tak se nic velkého neděje. Tady to je jiné. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ pokračoval.

Jedním z klíčů záchrany byl mimo jiné třetí duel, který se hrál Brně. Výhru brala Česká Lípa. „Bylo to důležité. Cílem bylo vyhrát oba domácí zápasy, to se povedlo. Vyhrát třetí zápas je prostě velmi dobré. Jdete do dalšího za stavu 3:0 a to je prostě lepší,“ zdůraznil.

Souboje Brna a České Lípy jsou dlouhodobě nesmírně vyrovnané. Ukázala to i výsledkově těsná série v boji o superligový život.

„Oba týmy hrají jiný florbal. My se snažíme hrát více s míčkem, Brno má zase urputnou obranu, je silné v brankovišti. To nám dělalo potíže. Naštěstí jsme to v téhle sérii dokázali ukočírovat,“ pokýval Derka hlavou.

Jedním z hrdinů byl českolipský útočník Dan Štěrba, který vítězným gólem rozhodl první tři zápasy! Neskutečná bilance.

„Můžete si připravit pozici a mít dobrou šanci. Nejdůležitější je tu šanci proměnit. Dan tohle zvládl. Je super, že hned třikrát rozhodl. Ve čtvrtém utkání se hodně hledal, v úterý už měl své šance. Je to pravák, bránící tým to má s praváky prostě složitější,“ usmál se českolipský kouč.

Ačkoliv bylo včera v českolipské hale veselo, všeobecně měl tamní florbalový tým větší ambice. „Jsme rádi, jak to dopadlo a že jsme pro Lípu udrželi Superligu. Já jsem celkově zklamaný. Myslím si, že jsme měli na předkolo play-off. Začali jsme o něj ale pozdě bojovat. Měli jsme sbírat body hned na začátku. To se nám nedařilo. Záchrana je samozřejmě skvělá, zvláště doma před vlastními fanoušky,“ zdůraznil.

Náročná série je u konce, je čas na odpočinek. „Bylo to dost zápasů, hodně tréninků. Je potřeba si odpočinout. Jsou jarní prázdniny, beru děti a jedeme na hory. Pak se sejdeme a budeme debatovat, jak to bude dál. Je potřeba se připravit na další sezonu,“ dodal David Derka.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FBŠ Hummel Hattrick Brno 4:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Branky: 24. a 38. Staněk, 30. a 38. Ekl – 7. Suk, 16. Dvořák, 32. Kučera.

Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 157. Střely na branku: 21:18. Konečný stav série: 4:1.

Sestava ČL: Dvořák – Kadlec, Slaný, Tichý, Mlejnek, Stárek, Krajcigr, Kopič, Štěrba, Ekl, Jirsa, Kouba, Karel, Staněk, Dzierža. Připraveni: Flekl, Ponomarev, Pešír, Petrák.