Prostor s umělým povrchem vznikl v místech někdejšího hokejbalového hřiště a jen co to stávající nařízení vlády dovolila, začalo se s tréninkem. Kromě prostoru pro trénink mládežnických kategorií pod hlavičkou FBC Česká Lípa mohou také místní hřiště využívat žáci zdejší základní školy v rámci hodin tělesné výchovy. Hřiště by se zároveň mělo využívat pro venkovní turnaje a případné nábory nových florbalistů.

„Když vyjde počasí, tak je to opravdu skvělý povrch. Už se nám ale stalo, že jsme nemohli trénovat. Minulý týden foukal vítr a trochu nám tady lítaly mantinely. Problémem je, když hodně zaprší, tak nám to trochu klouže. Na druhou stranu to zase rychle uschne,“ prozradila Lenka Bartošová, šéftrenérka českolipské florbalové mládeže.

Tréninky probíhají v úterý a ve středu. Většinou trénují dvě až tři kategorie najednou s využitím poloviny hřiště s tím, že někdo využívá i přilehlou travnatou plochu. „Docházkou jsme mile překvapeni. Čekali jsme, že ten koronavirový úbytek bude větší. Vrátilo se nám hodně dětí, celkově jsme tak na 90 procentech,“ odhadla Bartošová.

Na dětech je vidět, zda se věnovaly pilně individuálním tréninkům. „Ta pauza se projevila na každém jinak. Děti, které s rodiči poctivě pracovaly, věnovaly se individuálním tréninkům a makaly nemají žádný problém. Ten, kdo se tomu vyhnul, protože to prostě nebyl florbal, má menší problém. Některé děti přibraly a nemají fyzičku. Po pěti minutách nemůžou popadnout dech,“ konstatovala.

Florbal je halový sport. V České Lípě jsou ale rádi, že můžou vůbec sportovat. „Je opravdu velký rozdíl trénovat venku a uvnitř. My jsme vděčni za to, že můžeme konečně trénovat a být pohromadě. Za to jsme neskutečně rádi. Venkovní povrch budeme využívat dlouho. Všechno záleží na tom, kdy nás zase pustí do hal. Myslím si, že do prázdnin zůstaneme venku, pak se uvidí,“ dodala Lenka Bartošová.