Vítězství proti houževnatému a bojovnému soupeři se ale v českolipské sportovní hale nerodilo úplně jednoduše. Na pozornou obranu Západočechů zafungovala až přesilovková kombinace mezi Eklem a zakončujícím Slaným, která dala domácímu týmu vedení 1:0. Českolipští následně nevyužili chvilkovou přesilovku 5 na 3 a při jednoduché variantě početní převahy dokonce sami inkasovali po zásahu Adama Zahraje. Nicméně v pokračující přesilové hře pak dvanáct vteřin před koncem vrátil domácím náskok Radek Krajcigr.

Nástup do prostřední dvacetiminutovky však zvládl lépe tým Hurikánů. Uběhlo pouze 39 vteřin a Klápa po souhře s Langem vyrovnal. Dvojnásobnou přesilovku si po změně stran navíc zahráli i hosté. Vyloučení mladíků Kouby a Stárka nakonec přece jenom potrestal Klápa a svým druhým gólem v rozmezí šesti minut otočil skóre. Nicméně hned o minutu později zafungovala kombinace první útočné formace a trefa Kopiče opět znamenala rovnovážnost ve skóre.

Zápas se posléze překulil do své druhé poloviny, přičemž hned šest vteřin po jejím začátku si opět našel cestu ke gólu nejlepší českolipský střelec Krajcigr a opětovně vrátil vedení hostitelům. V rychlé gólové rošádě na konci druhé třetiny pak nejprve dokázal bystře srovnat Strachota, ale zásah obránce Tomáše Nováka opět dostal do vedení Českou Lípu.

Až v závěrečné třetině se svěřencům kouče Davida Derky povedlo nápor soupeře definitivně otupit. Pomohly k tomu i poměrně rychlé góly Mlejnka a Kopiče, které brzy zvýšily náskok Českolipských již na 7:4. Poté se několikrát zaskvěli oba gólmani Chyna se Zavadilem, než nakonec druhého jmenovaného vyhnal pro závěrečné minuty z branky Kopič. Gól na 8:4 zároveň zkompletoval jeho hattrick. Konečnou podobu výsledku udělil Ondřej Ančinec, který snížil na 8:5.

Českolipští tak zakončili pohárovou skupinu bilancí dvou výher a jedné porážky a při výrazně pozitivním skóre tak ve tabulce grupy AV neobsadí rozhodně horší než druhé místo. Na soupeře pro osmifinále si však budou muset ještě počkat.

„Byl to celkem zvláštní zápas. Vary hrály stažené v hlubokém bloku, takže jsme byli na míčku téměř po celý zápas, ale zároveň jsme v těchto situacích nebyli moc efektivní. Na začátku nám pomohlo pár přesilových her, což ale uspalo tempo celého našeho týmu a soupeř se na základě toho probudil. Začal být nebezpečnější a donutil nás pro třetí třetinu sáhnout do sestavy. Nicméně v závěrečné části hry jsme si zápas pohlídali, došli k docela klidné výhře, která nás zároveň posílá dál pavoukem českého poháru,“ zhodnotil zápas autor první branky domácího mužstva Štěpán Slaný.

FBC Česká Lípa – FB Hurrican Karlovy Vary 8:5 (2:1, 3:3, 3:1)

Branky: 9. Slaný, 20. a 31. Krajcigr, 28., 44. a 57. Kopič, 40. Novák, 42. Mlejnek – 20. Zahraj, 21. a 27. Klápa, 38. Strachota, 58. Ančinec. Rozhodčí: Hejzlar, Kněžík. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Střely na branku: 35:21. Diváci: 86.

Zdroj: fbcceskalipa.cz