Honzo, letošní sezonu jste zakončili na desátém místě. Panovala v kabině spokojenost?

Sezona pro nás nezačala vůbec dobře, už v letní přípravě se nám vůbec nedařilo a prohráli jsme hodně zápasů i s papírově slabšími soupeři. Po startu ligy jsme brali první body až v šestém kole na půdě Otrokovic. Pod novým trenérem jsme začali hrát mnohem útočnější florbal, který bohužel přinášel hodně chyb a inkasovaných gólů. Jako brankáře mě moc netěší, že máme z celé ligy druhou nejhorší obranu. Postupem času se nám podařilo defenzivu zlepšit a a začali jsme vyhrávat. Mohu říct, že z desátého místo, které zaručuje přímou záchranu, mám radost.

V brankovišti jste se střídal s Lukášem Chynou. Vyhovoval vám tenhle systém?

Počet zápasů, které jsem odchytal, mi vyhovuje. V minulé sezoně jsme se v bráně točili hned tři, beru to tedy jako velký rozdíl. S Lukášem vycházíme moc dobře. Jak na hřišti, tak mimo něj.

Tenhle ročník byl hodně podivný. Kvůli koronaviru se soutěž zastavila, chyběli diváci, pravidelně jste se testovali. Jak jste to celé vnímal?

Je pravda, že tohle byla opravdu zvláštní sezóna. Pro mě osobně byla nejtěžší zápasová pauza v říjnu a listopadu. Tehdy jsme se vrátili k individuálním tréninkům, které se moc nelišily od letní přípravy. Navíc to přišlo v době, kdy jsem cítil poměrně velkou formu. Návrat do haly bez fanoušků, kteří jsou v České Lípě bezvadní, byl pak smutným obrazem současné pandemické situace. Byl jsem rád, že se vedení klubu podařilo dojednat hráče z jiných týmů, kteří nám v tak napěchovaném programu hodně pomohli.

Pojďme k vám. Jaké byly vaše florbalové začátky?

S florbalem jsem začal už jako malý kluk. Bylo mi šest let, když se v Lovosicích zakládal florbalový oddíl. Můj táta začal trénovat mládež a když se mě zeptal, jestli bych si to nechtěl zkusit, moje odpovědět byla jasná - chci být brankář. Ze začátku jsem chytal proti mnohem starším klukům. To mi hodně pomohlo, když jsem začal chytat ve své kategorii. Trenéři mě často vybírali do regionálních výběrů.

V České Lípě jste od roku 2017. Kde jste hrál předtím?

Mým mateřským klubem jsou Lovosice, kde jsem chytal až do svých dvaceti let. V dorostu jsem odchytal pár zápasů za Ústí nad Labem a podíval jsem se i do Chomutova. Významný posun v kariéře přišel až v roce 2017, kdy si mne vytáhlo Ústí nad Labem. O půl roku později jsem se stěhoval do České Lípy, která byla tehdy ještě prvoligová.

Jste v českolipském klubu spokojený?

České Lípě jsem vděčný za šanci, kterou jsem tady dostal. Chytat nejvyšší florbalovou soutěž byl vždycky můj sen. Jsem rád, že se mi to v Lípě splnilo. Je tady super parta a jsem rád, že jsem součástí tamního týmu.

Čtyři roky v řadě udržela Česká Lípa nejvyšší florbalovou soutěž. Pro klub určitě dobrá vizitka, viďte?

Čtyři roky se držíme v nejvyšší soutěži. Přitom hlavně v první sezoně nám moc lidí nevěřilo. Třikrát jsme se dokonce zachránili přímo a vyhnuli se tak sestupovým bojům. Rád bych ale viděl Českou Lípu v dalších sezonách v play-off.

Žijeme v divné době, která je plná opatření, zákazů a omezení pohybu. Jak to zvládáte?

Doba to není jednoduchá, omezení pohybu se snažím dodržovat. V tomhle směru mi pomohlo, že jsem mohl hrát florbal, který dostal výjimku. Přeji si, aby to bylo co nejdříve za námi a náš život se vrátil zase k normálu.

Máte ještě nějaké konkretní florbalové sny?

Nad florbalovou budoucností momentálně moc nepřemýšlím. Při sportu ještě studuji a mám práci učitele, která mě strašně baví a naplňuje. Mým hlavním cílem je dostudovat. Jednou bych se také rád vrátil do Lovosic a se svými zkušenostmi pomohl k rozvoji florbalu v tamním klubu.

Můžete prozradit, co vás na florbale tak baví?

Florbal mě baví, protože je to velice rychlý sport. V několika minutách se může na hřišti stát hodně věcí, často se o body bojuje až do poslední minuty. V pozici brankáře se mi líbí fakt, že máte hodně možností, jak pomoct týmu k vítězství.

Bydlíte v České Lípě, nebo dojíždíte?

Bydlím v Litoměřicích, asi 40 minut od haly. Bohužel cestování je pro mne velice nepohodlné, hlavně z toho důvodu, že dojíždím z této strany sám. Do Lípy jezdím třikrát až čtyřikrát týdně.