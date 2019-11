Hradiště si před duely s Lokomotivou vybojovalo jen pět bodů, společně s Turnovem patří k otloukánkům druhé ligy. Ani v České Lípě celek z Mladoboleslavska nepřekvapil, po dvou prohrách odjel bez zisku.

„Po nečekaných komplikacích jsme museli změnit halu a já děkuji gymnáziu, že nám zápasy umožnilo odehrát na jeho palubovce. Zkoušeli jsme i jiné varianty sestavy, do utkání nastoupili všichni kromě mě. To je přesně to, co mi vyhovuje,“ přiblížil okolnosti zápasů českolipský trenér Jan Javůrek, který měl po neděli důvod k radosti: „Krásných šest bodů se počítá. Tahle střetnutí s outsidery jsou hodně náročná, stačí soupeře trochu podcenit a snadno pak ztratíte. Tady tomu tak ale nebylo. Po zaváhání s Českou Třebovou jsme zvládli Hronov a teď i Hradiště, prohra nás zdravě nastartovala. Snad to takhle půjde až do konce sezony.“

Lokomotiva má na čele druhé ligy už dvanáctibodový náskok, z šestnácti kol padla jen dvakrát. 7. prosince na Českou Lípu čekají poslední dva boje v roce 2019, tým jede do Žďáru nad Sázavou.

2 liga, 17. kolo

Lokomotiva Česká Lípa - Mnichovo Hradiště 3:0

2. liga, 18. kolo

Lokomotiva Česká Lípa - Mnichovo Hradiště 3:0