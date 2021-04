Sportovní kluby z Českolipska jsou připravené trénovat, dětem už online tréninky nestačí. Ovšem předsedům, trenérům a sportovcům chybí základní informace. V poslední době navíc nekomunikuje Národní sportovní agentura. Jaké jsou názory na současnou situaci?

Karel Machač, šéftrenér fotbalové mládeže Arsenal Česká Lípa: „Něco jsme zachytili na stránkách ministerstva, nebo Národní sportovní agentury. Nevíme, jestli těch dvacet lidí venku platí pro sport. Samozřejmě to vnímáme a jsme připraveni trénovat. Bombardují mě trenéři, ale i rodiče. Národ je rozdělený na dvě skupiny, hodně lidí říká, že situace je stále vážná a trénovat nechce. Trénování s rouškou je naprostý nesmysl. Věřím, že se bude opakovat model z loňského jara. Ke konci dubna to bude třeba pět hráčů plus trenér. Nebo to může být deset a třeba i těch dvacet. Pak se bude čekat, jaká bude situace a třeba nám povolí přáteláky. Nevěřím, ale v dohrání soutěží. Náš dorost by musel v rychlém sledu sehrát devět utkání, na přípravu bychom potřebovali tři týdny. To nevidím moc reálně.“

František Richter, šéftrenér a předseda HC Česká Lípa: „Mám informace z médií. Musíme počkat, jak se vše vyvine. Pokud se to povolí, budeme rádi a určitě to využijeme. Na druhou stranu má být v pondělí hodně špatné počasí a hnát malé děti ven… Otázkou také je, za jakých to bude podmínek. My máme od 20. prosince stadion bez ledu. Nám by se led vyplatil v případě, že bude při vnitřním sportu povoleno alespoň sto lidí. Jinak to nemá cenu. Samozřejmě se obáváme toho, kolik dětí se nám vrátí.“

Štěpán Slaný, hrající manažer FBC 4CLEAN Česká Lípa: „Máme málo informací, česká politická scéna se změnila. Hniličkovi bude chvilku trvat, než k novému ministrovi najde vazbu. My máme k dispozici venkovní florbalový povrch, jsme domluveni s jednou základní školou, že to dáme na jejich hřiště. Jsme tedy připraveni vyměnit vnitřní sport za venkovní. Co se týče aktuální nepřehledné situace, tak je to guláš. Ostatně, takový guláš je tady rok a bude tady do voleb. Obyčejný občan se v tom vyznat nemůže, už nás to nebaví. Hodně času strávím v Rumunsku, tam jsou celý rok otevřené restaurace a maloobchody. Samozřejmě s určitým omezením. České řešení ode zdi ke zdi už opravdu nikoho nebaví.“