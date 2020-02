Démoni vstoupili do zápasu katastrofálně, už po necelých osmdesáti vteřinách prohrávali 0:2. Domácím se navíc dlouho nevedlo ohrožovat plzeňskou branku, do větší šance se dostali až v polovině prvního poločasu. Za další minutu se však už téměř dvoustovka diváků mohla radovat, na rozdíl jedné branky snížil Rott. Plzeň si ale nakonec přeci jen odnesla do šatny dvoubrankové vedení, se standardní situací naložil nejlepším možným způsobem Kovács.

Start druhé půle připomínal spíše boj než futsal. A když už se zdálo, že Česká Lípa sehraje s lídrem ligy vyrovnanou partii, přišel další výpadek, během kterého hosté udeřili hned čtyřikrát. V samotném závěru rozhodnuté bitvy pak obstaral druhou trefu Démonů Havrda.

„V Lípě nám vyšel skvěle vstup do utkání, kdy jsme vedli ve druhé minutě 2:0. Poté jsme kontrolovali hru. Zlomovým momentem byl podle mě gól do šatny na 1:3. Ve druhé půli jsme zodpovědně bránili a zápas definitivně rozhodli v rozmezí 36. až 37. minuty,“ řekl po zápase plzeňský Tomáš Vnuk, který Českou Lípu potopil čtyřmi brankami.

„V zápase se nám do 36. minuty dařilo plnit vše, co jsme si řekli. Pak se ale ukázaly zkušenosti plzeňských hráčů. V podstatě nás tak dlouho lákali a čekali na naší chybu, až se dočkali a potrestali nás. I tak si ale troufnu říct, že jsme odehráli kvalitní zápas s týmem, který vede tabulku,“ zhodnotil duel českolipský trenér Karel Kruliš, který zároveň dodal: „V pondělí nás čeká další těžký zápas se Slavií, musíme se dát dohromady a zvládnout i toto velmi náročné utkání.“

Dost specifické střetnutí má za sebou českolipský Jaroslav Slavík, který právě z Plzně před měsícem do kádru Démonů přišel. A jak sám přiznal, nebylo to pro něj obyčejné utkání: „Snažil jsem se na to nemyslet, ale bylo to tam. Samozřejmě jsme toho chtěli nějakým způsobem využít, něco jsem za Plzeň odehrál, ale bohužel – nepovedlo se. Ovšem myslím si, že se nemáme za co stydět, výsledek je až příliš krutý.“

Česká Lípa se i přes desátou porážku v sezoně udržela na sedmém místě tabulky, na šesté Brno ztrácí šest bodů. Manko Démoni mohou stáhnout už v pondělí, v dohrávce totiž hostí od 20.30 pražskou Slavii. Pražanům momentálně patří páté místo tabulky, v pátek sešívaní porazili Brno v dramatické bitvě 4:3.

„Jasně, není úplně obvyklé hrát dva zápasy ve čtyřech dnech, ale já osobně budu na souboj maximálně připravený, nevadí mi to. Mnozí kluci navíc kopou

i fotbal a mají tak v tomto období zimní přípravu, takže by to mělo být pro všechny v pohodě,“ řekl na závěr Jaroslav Slavík.

Démoni Česká Lípa – Interobal Plzeň 2:7 (1:3)

Branky: 12. Rott (Fichtner), 40. Havrda – 1. Holý (Vnuk), 2. Vnuk (Kozár), 20. Kovács, 36. Vnuk (Kozár), 36. Vnuk, 37. Kovács (Kozár), 37. Štrajt (Vnuk). Rozhodčí: Nagy – Čurda. Diváci: 190.



Česká Lípa: Kirov (Bartůněk) – Bažant, Fichtner, Rott (C), Havrda – Slavík, Abrham, Zapletal, J. Němec – Švec, Bejda.



Plzeň: Lecjaks (40. Luhový, L. Němec) – Kovács (C), Holý, Vnuk, Kozár – Štrajt, Havel, Zdráhal, Künstner – Rozboud, Maur.