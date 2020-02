Lokotka měla proti sobě nejtěžšího protivníka ve své skupině, České Třebové patří druhé místo tabulky. Také se sestavou měl hrající trenér Jan Javůrek drobné problémy, týmu chyběli hned tři hráči. Ani to ale lídra nezastavilo.

„Již na začátku prvního zápasu a vlastně i v průběhu celého dne se ukázalo, jak je důležité dostat volejbalové mládí na protější straně pod tlak. Pokud kluci z Třebové neměli přihráno a na to se jim nabalila jedna nevynucená chyba, jejich sebevědomí bylo v troskách a my jsme neměli problém dotáhnout sety do vítězného konce. V každém zápase však, jak je u nás zvykem, jsme si vzali jednosetový oddych,“ zhodnotil další domácí dvojzápas Petr Žirovnický.

On i celý tým České Lípy si kromě zisku dalších bodů pochvaloval také výtečnou domácí atmosféru: „Celkově si myslím, že se volejbal musel líbit a důkazem byla výborná atmosféra v zaplněné hale. Naši fanoušci? Ty už snad ani nejde víc chválit.“

Lokomotiva je tak dál na prvním místě tabulky, momentálně má na čele soutěže náskok sedmnácti bodů, dohnat ji už tak nikdo nemůže. Teď zbývá jediné – připravit se co nejlépe na baráž.

V dalším kole se Česká Lípa znovu představí na svém hřišti, v sobotu hostí od 10.00 a od 14.00 aktuálně bronzový Hronov. Nejhorším týmem zůstává Mnichovo Hradiště.