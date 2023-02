Severočeši nejprve hráli na palubovce Proseka, kde vyhráli 3:2 a 3:0. „Byla na nás znát nerozehranost, moc jsme toho nenatrénovali. Zasáhly do toho nemoci, studijní a pracovní povinnosti,“ řekl na úvod hrající trenér České Lípy Jan Charousek.

Ten přiznal, že jeho týmu dělají problémy první zápasy, které se hrají v brzkém dopoledni. „Problém je, že neudržíme koncentraci po celý zápas. Vedli jsme jasně 2:0, pak jsme Prosek pustili do hry, soupeř se chytil, my jsme udělali pár chyb v koncovce a najednou bylo srovnáno. Naštěstí jsme v páté sadě ukázali svou kvalitu. Druhý zápas byl jasně v naší režii, měli jsme rytmus, za hodinku bylo hotovo. Nám všechno fungovalo, Prosek nenašel recept,“ popsal první bitvy v novém roce.

Domácí letošní premiéru si Česká Lípa odbyla proti Kladnu. Vítězně – 3:1 a 3:0. „Měli jsme lepší sestavu, ale opět jsme se v ranním zápase trápili. Já už nevím, co s tím. Přemýšlím nad tím, řeším to s bývalým trenérem a klukama. Nevím, čím to je. Trápili jsme se na přihrávce, soupeř toho využíval. Naštěstí jsme za stavu 1:1 další dva sety vyhráli. Ve druhém zápase jsme dominovali, měli jsme super příjem, takže si nahrávač mohl tvořit hru, jak chtěl,“ pokračoval Charousek.

O víkendu čeká na Lokotku náročný program. V sobotu jí čeká domácí dohrávka s béčkem Karlovarska, v neděli pak předehrávka proti Sokolovu. „Náročný víkend. Ale měli bychom být v dobrém počtu, takže rozložíme síly. Karlovarsko B je jediným týmem, který nás porazil. Bude záležet, s jakou sestavou dorazí. Sokolov by nás ničím neměl překvapit. Bude to o našem výkonu a naší koncentraci,“ má jasno Charousek.

Lokotka drží aktuálně tříbodový náskok na druhé Domažlice, které mají o dva odehrané zápasy více. A právě 11. února jede Lípa na domažlickou půdu. „Důležité utkání, které může ve velkých uvozovkách rozhodnout o titulu. Kdybychom tam sebraly hodně bodů, může být hotovo. Zápasů je ještě hodně, ale my chceme celou soutěž vyhrát,“ dodal Charousek.

Další program České Lípy: 4. února (10.00, 14.00): doma Karlovarsko, 5. února (10.00, 14.00): doma Sokolov, 11. února (11.00, 15.00) venku Domažlice.

Tabulka II. ligy: 1. Lokomotiva Česká Lípa 22/59, 2. Domažlice 24/56, 3. Malá Skála 24/42, 4. Příbram B 22/34, 5. Netolice 24/34, 6. Mnich. Hradiště 24/32, 7. Karlovarsko B 20/27, 8. Prosek Praha 24/26, 9. Kladno 22/18, 10. Sokolov 22/14.