Lokotka zvládla venkovní bitvy na půdě kladenské rezervy, doma pak v přímém souboji o první místo dvakrát zaslouženě porazila Domažlice. „Na Kladně jsme už řešili personální problém, takže jsme tam dorazil v improvizované sestavě. Projevilo se to v prvním zápase, kdy jsme předvedli hodně nevynucených chyb. Urvali jsme nakonec výhru v pátém setu. V odpoledním utkání si to pak už sedlo, náš výkon se zlepšil a my vyhráli 3:1. Nutno dodat, že Kladno hrálo velmi dobře,“ poznamenal hrající trenér Jan Charousek.