Letošní mistrovství bylo sérií několika závodů, nejdříve se první březnový víkend střílely mixy, což je závod dvojic. „Naši pistoláři, Míra Langer s Hankou Salavcovou, se prostříleli až do finále, a to i přes velkou konkurenci zkušenějších dvojic. Jsou to relativně nováčci oproti ostatním, přidali se k nám teprve před rokem a půl a už mají úspěchy v celorepublikových soutěžích. Pokud jim to takhle půjde dál, tak o nich rozhodně ještě uslyšíme,“ slíbil Karel Brabec, trenér SSK Manušice.

TITUL PRO BÍLKA

Druhým závodem byl klasický závod na čtyřicet a šedesát ran, který se konal hned týden poté. Bylo vidět, že střelci i přes jarní prázdniny poctivě trénovali, protože do Manušic putoval ten největší úspěch, titul mistra České republiky pro Ondřeje Bílka, opravdu nadějného mladého puškaře, který má skvělé vyhlídky do budoucna.

„Nutno uznat, že Ondra trénuje tvrdě a stále se posouvá výš, své vrstevníky díky své snaze a odhodlání předběhl a má skvělé výsledky i mezi staršími. Pokud na sobě nepřestane tak pečlivě dřít, tak to dotáhne opravdu daleko a to vezměte v potaz, že už teď je mistrem České republiky,“ zdůraznil kouč. Bílek si navíc společně s Matějem Bandasem a Ondřejem Prokopem jako tým vystříleli skvělou stříbrnou příčku.

V kategorii žen se na třetí místo v týmech nakonec probojovaly ostřílené puškařky Šárka Hubená, Michaela Širlová a Kateřina Kružíková z Liberce. A krásné páté místo za tým dorostenek v pušce získaly Veronika Svobodová, Karla Martínková a Aneta Cimmermanová z Liberce.

„Kája Martínková získala naprosto úžasné druhé místo a to první jí jen těsně uteklo. Kája má našlápnuto na vynikající reprezentaci klubu a velké úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat,“ prorokoval Brabec. V pistoli se na čtvrtém místě za jednotlivce umístila Hana Salavcová, která společně se Soko Orgilon a Veronikou Hrubešovou z Liberce vybojovala třetí místo v týmech.

DVANÁCT STATEČNÝCH

Jako poslední závod bylo třicet ran vleže, což je disciplína pro nejmenší puškaře. „Dvanáct se jich úspěšně dostalo na mistrovství, takže s hrdostí můžeme říct, že Manušice se o své nejmenší starají nejlépe, jak mohou, a ti nám to oplácí úžasnými výkony a hlavně nadšením pro sport, bez nich by to prostě nebyly Manušice. Mezi chlapci do 14 let se do finále dostal Honza Štěpáník, který si vystřílel neuvěřitelné třetí místo, i když patří k těm mladším v této kategorii.

V týmu společně s Kubou Němcem a Matoušem Prchalem se probojovali až na čtvrté místo. Naši nejmladší toho mají ještě hodně před sebou, takže pokud budou pořád tak pilně trénovat jako do teď, tak v budoucnu budou reprezentovat město Česká Lípa ještě více. A to že už teď mají úspěchů tolik, že bychom je ani nespočítali,“ dodal trenér s poděkováním na českolipskou radnici.

Vzduchovková sezonu skončila, na poličkách se třpytí další poháry. Následuje malorážková sezona.

Karel Brabec