FOTO: Na ECO energy Rally Bohemia se sjede světová elita v ECO rally

Druhý ročník ECO Energy Rally Bohemia se bude moci pochlubit účastí kompletní špičky světového poháru FIA Electric and New Energy Championship. Do Liberce a Mladé Boleslavi se sjedou všechny tři nejlepší posádky průběžného pořadí letošního světového šampionátu a loňští mistři světa k tomu.

Startovní listina ECO Energy Rally Bohemia čítá 34 posádek, z toho 24 je elektromobilů, které bodují do světového poháru FIA Electric and New Energy Championhip (FIA ENEC). Deset z přihlášených automobilů využívá jiných typů pohonu, kterými jsou hybrid, plug-in hybrid a CNG. To jim umožňuje účastnit se Poháru pořadatele – České trofeje Rally pravidelnosti v ECO rally. Startovní číslo jedna povezou úřadující mistři světa ECO-rally pravidelnosti a zároveň vítězové loňského prvního ročníku ECO Energy Rally Bohemia, smíšená posádka Didier Malga / Anne Bonnel z Francie, kteří svůj loňský Renault Zoe vyměnili za Teslu Model 3. Letos se jim zatím tolik nedaří a jsou v šampionátu průběžně šestí. To ale platilo v loňské sezoně také a teprve vítězství v Mladé Boleslavi je uvedlo do boje o titul, nakonec vítězného. Uvidíme tedy, zdali se jim letos podaří zdejší úspěch zopakovat. Jako druhá vyrazí na tratě zkoušek pravidelnosti průběžně vedoucí posádka letošní světové klasifikace, Francouzi Arthur Prusak / Thierry Benchetrit na Audi e-tron. Krajský fotbal konečně ve čtrnácti týmech, odpadává nadstavba Přečíst článek › Těm se podařilo zvítězit na květnové Czech New Energies Rally v Českém Krumlově, takže jim české silničky zřejmě svědčí. Jako třetí v pátek ráno slavnostně odstartují z libereckého náměstí Dr. E. Beneše jedni z nejzkušenějších účastníků světového poháru FIA ENEC, Italové Walter Kofler / Franco Gaioni. Jde o mistry světa v roku 2017 a loňské vicemistry, kterým i loňské vítězství na ECO energy Rally Bohemia uniklo jenom o vlásek. Zatímco v minulých letech s nimi byla spjatá Tesla model S, letos přesedlali na Audi e-tron. V týmu Audi Autotest Motorsport jim s identickým automobilem sekundují jejich krajané Guido Guerrini / Emanuele Calchetti. A sekundují jim velmi úspěšně, protože v průběžné klasikaci světového poháru jsou třetí, pouze o dva body za Koflerem / Gaionim. Na švýcarské Rallye du Chablais se jim podařilo dokonce zvítězit. Pátí v pořadí, Němci Dr. Jan Rosner / Patrick Weber zatím startovali se svým BMW i3 pouze v Českém Krumlově a tam obsadili čtvrté místo, čili uvidíme, jestli se jim podaří dobrý výsledek zopakovat. Dostatek zkušeností s ECO-rally pravidelnosti má i Bulhar Kalin Dedikov, který se spolujezdcem Georgi Pavlovem vyrazí na trať jako šestý. Jako sedmí v pořadí vyrazí na trať první Češi Lukáš Hataš / Tereza Němcová. Ti budu ostře sledovaní, protože v loňském roce se jim na Rally Bohemia podařilo obsadit s Teslou X 90D bronzovou příčku ve světovém poháru FIA ENEC a zároveň stříbrnou v České Trophy, což je řadí mezi favority obou soutěží. Hned za nimi v obou klasifikacích loni skončili Jiří Paroubek / Jana Neubauerová, kteří se letos představí s vozem Huyndai Ioniq. Nebudou to však mít jednoduché, protože přihlášen je i loňský vítěz České Trophy na Rally Bohemia Michal Žďárský, tentokrát s Kristýnou Žďárskou na místě spolujezdce a SEATem Leon TGI na plynový pohon CNG. Ve startovní listině ECO Energy Rally Bohemia můžeme najít i jména známá z klasické rychlostní rally – s BMW i3 se představí dámská posádka Michaela Maňovská / Kateřina Blahoutová, které jsme spolu v minulých letech mohli vídat na tratích rychlostních zkoušek v Mitsubishi Lancer Evo VI, Hondě Civic nebo VW Polo. Ještě známější jméno ve startovní listině je Miroslav Plíhal (Volkswagen E-Golf), který je známý zejména svými starty se Škodou Octavia WRC a ještě nedávno s ní patřil ke špičce MČR ve Sprintrally. V divizi bude vedle Velkých Hamrů ještě Česká Lípa Přečíst článek › ECO energy Rally Bohemia startuje v pátek 12. 7. v 9 hodin ráno z libereckého náměstí Dr. E. Beneše. Na posádky čeká 620 km dlouhá trať, z čehož speciální zkoušky pravidelnosti (RS) tvoří více než 300 km rozdělených do 23 úseků. Ty jsou zčásti vedeny po tratích uzavřených rychlostních zkoušek klasické rally. Účastníci Eco Energy Rally Bohemia budou v pátek po 17. hodině otevírat program na divácké super RZ SCALA Gladiator Sosnová na Autodromu Sosnové u České Lípy. V sobotu odpoledne je bude možné vidět na tratích rychlostních zkoušek klasické rally Hradčany, Rašovka, Milíře a Bzí. V neděli dopoledne potom na RZ Kvítkovice, Chloudov a Staroměstská. Cílový ceremoniál a předání cen vítězům ECO Energy Rally Bohemia se odehraje na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v neděli od 14:20 hod. Další informace ke všem částem Rally Bohemia 2019 naleznete na www.rallybohemia.cz. Zajímavosti k soutěži můžete sledovat také na sociálních sítích. Tradičním generálním partnerem soutěže je automobilka ŠKODA AUTO.

Autor: Redakce