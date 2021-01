Zatímco z mládežnické kategorie už zná mladá karatistka pocity z nejvyší příčky, mezi dospělými je to pro ní premiéra. „Velmi si toho vážím. Pro mě je to určitá zpětná vazba od lidí, kteří se kolem mne točí. Vím, že mě podpoří, když to potřebuju. To je takové největší vyjádření toho, co dělám. A také je to určitá motivace pro tuto dobu, kdy je vše v útlumu,“ říká mnohonásobná mistryně světa i České republiky.

U Znamenáčku se jistě bude hodně slavit, protože její sestra Adéla byla druhá v kategorii jednotlivců mládeže a otec Pavel byl zvolen dokonce nejlepším trenérem. „Mám z toho samozřejmě radost,“ říká otec na úspěch svých dcer. „Pravda, někdy jsem na ně trochu tlačil, ale tak to bývá, když je otec i trenér,“ podotýká Pavel Znamenáček s úsměvem a lehce se zamyslel, když měl spočítat kolikrát už on zvítězil v kategorii trenér.

„Já mám takový dojem, že třikrát i s tím dnešním vyhlašováním. Jednou to bylo hodně v „pravěku“, to se vyhlašování ještě konalo na zimáku,“ uvádí trenér Sport Relaxu a dodává: „Já jsem úplně šťastnej rodič, protože tohle mi mohou sportovci závidět. Já dělám karate, dcery dělají karate, proběhli jsme to pubertou úplně nádherně a já to přeju úplně každému.“

Nejúspěšnější mladou sportovkyní se stala Kateřina Hadravová z AC Česká Lípa. A to není vše. Porota, složená z padesáti členů, jí dosadila i na první místo v kategorii Mimořádný výkon, který souvisel s tím, že se vloni stala mistryní republiky žactva ve třech různých sportech (!) – v atletice (1500m), triatlonu a letním biatlonu. Jak sama přiznala, važí si především prvních dvou jmenovaných titulů.

Kolektivní kategorie letos jednoznačně ovládli českolipští florbalisté. Muži by možná toto ocenění vyměnili za postup do play-off, o což se pokouší od chvíle, co postoupili do nejvyšší soutěže. „Věřím tomu, že v posledních zápasech, které nás čekají, uspějeme, protože se budou týkat soupeřů v tabulce srovnatelných s námi. Pokud budem devátí, desátí, tak nám to nebude vadit a pokud nakoukneme do play-off, tak to bude jenom třešnička,“ říká Radek Krajcigr, jehož střelecké umění vyšvihlo na zmíněnou třetí příčku v kategorii dospělých.

Jednou ho třeba v této elitní kategorii napodobí někdo ze současného dorosteneckého florbalového týmu. Trenér dorostu FBC Ladislav Pekárek včera přebíral plaketu pro nejlepší mládežnický tým. „Hrozně si toho vážíme. Kluky to může jenom namotivovat. Mrzí mě, že si to kluci nemohli přijít převzít sami. Já říkám, že trenér je ta poslední částečka, většinou to vyhrávají ti hráči,“ dodává skromně Pekárek, kteý byl u úplných začátku florbalu v České Lípě.

Kategorii Veteráni nad 60 let vyhrál Zdeněk Bufka z AC Česká Lípa. „Tak určitě to potěší, je to příjemné. I když to samozřejmě není priorita. Tou je pocit ze sportu a celkově z pohybu,“ uvádí atlet, který poráží soupeře i o třicet let mladší.

Porota ocenila i handicapovanou sportovkyni Petrou Hurtovou a do Síně slávy byli uvedeni Štěpán Motejzík z FBC Česká Lípa, Josef Polák – Shotokan Sport centrum a Arnošt Sameš – TJ Lokomotiva Česká Lípa, který se už 50 let věnuje v České Lípě trénování sportovní gymnastiky.

Celkové výsledky

KATEGORIE – JEDNOTLIVEC DOSPĚLÝ

1. Barbora Znamenáčková – Karate Sport Relax

2. Vojtěch Ludvík – Stadion Nový Bor

3. Radek Krajcigr – FBC Česká Lípa

4. Štěpán Slaný – FBC Česká Lípa

5. Štěpánka Bisová – tri club Česká Lípa

6. Kristýna Čechlovská – AC Česká Lípa

7. Martin Švec – FC Démoni Česká Lípa

8. Petr Cmunt – Tri club Česká Lípa

9. Alena Poláková – Shotokan Sport Centrum

10. Antonín Pomeisl – SSK Manušice

KATEGORIE – Jednotlivci mládež

Kateřina Hadravová – AC Česká Lípa

2. Adéla Znamenáčková – Karate Sport Relax

3. Jan Šimůnek – SK Nový Bor

4. Michaela Trčová – AC Česká Lípa

5. Štěpán Kmoch – Tri club Česká Lípa

6. Anna Černínová – AC Česká Lípa

7. Vojtěch Kříž – FC Démoni Česká Lípa

8. Ondřej Košík – FBC Česká Lípa

9. Lukáš Kraus – Jachtklub Česká Lípa

10. Matyáš Černý – TK Slovanka Česká Lípa

Kategorie KOLEKTIV DOSPĚLÝCH

1. FBC Česká Lípa

2. AC Česká Lípa

3. FC Démoni Česká Lípa

KATEGORIE – Kolektiv mládeže

1. FBC Česká Lípa

2. Karate Sport Relax

3. SSK Manušice



KATEGORIE Trenér

1. Pavel Znamenáček - KARATE SPORT RELAX

2. Karel Brabec – SSK Manušice

3. Jan Javůrek – TJ Lokomotiva Česká Lípa

4. Veronika Süssnerová – AC Česká Lípa

5. Karel Kruliš – FC Démoni Česká Lípa

KATEGORIE - Handicapovaný sportovec

Petra Hurtová

Kategorie SÍŇ SLÁVY

Štěpán Motejzík – FBC Česká Lípa

Josef Polák – Shotokan Sport centrum

Arnošt Sameš – TJ Lokomotiva Česká Lípa

KATEGORIE VETERÁNi NAD 60 LET

1. Zdeněk Bufka - AC Česká Lípa

2. Antonín Pomeisl – SSK Manušice

3. Evžen Mertlík – SSK Manušice

Kategorie MIMOŘÁDNÝ VÝKON

1.Kateřina Hadravová – AC Česká Lípa

2. Jana Rodrová – Novoborské mažoretky

3. Lucie Josefová – Novoborské mažoretky

Autor: Alex Neugebauer