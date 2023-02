Česká Lípa nejprve doma přivítala v rámci dohrávky 19. a 20. kola nevyzpytatelné Karlovarsko B. „Po delší době jsme byli v plné sestavě, navíc se představila nová akvizice. Do utkání zasáhl českolipský odchovanec Michal Kvis, tímto ho u nás ještě jednou vítám,“ usmál se hrající trenér Jan Charousek. Karlovarsko B nekladlo moc velký odpor, Lokotka vyhrála 3:0 a 3:1. „V ranním zápase byla znát naše nejsilnější sestava, za 50 minut bylo hotovo, soupeř tahal za kratší konec,“ poznamenal.

Ve druhém utkání už nastoupila jiná sestava, na hře to bylo znát. „Zkoušeli jsme různé herní varianty, bohužel se ukázalo, že to moc nefungovalo. První dva vyrovnané sety jsme vyhráli, třetí jsme ztratili. Takže jsme pak zase dali na palubovku plnou sílu a bylo to zase znát. Chtěl bych poděkovat divákům, mám pocit, že dorazila jedna z největších návštěv sezóny,“ zdůraznil.

O den později dorazil v rámci předehrávky na sever Čech poslední Sokolov. Byly z toho dvě výhry 3:0. „Opět jsme zkoušeli různé varianty a situace. Nebyl to kvůli tomu moc hezký volejbal, divákům se to asi moc nelíbilo. Ale bylo potřeba ti prostě něco zkusit a rozložit síly. Divákům tak posíláme malou omluvu,“ konstatoval.

V sobotu 11. února zajíždí první Lokotka na půdu druhých Domažlic. Lípa má o dva zápasy více, aktuálně drží náskok 15 bodů! „Bude to absolutně otevřené. Domažlice mají kvalitní tým, nejsou náhodou na druhém místě. Budou hrát doma, to pro ně je přidaná hodnota. Očekávám, že tam dorazí hodně diváků. Nečeká nás nic lehkého, pojedeme ale na maximum. Právě tady si můžeme udělat rozhodující náskok. Sestavu bychom měli mít dobrou, snad nepřijdou nějaké omluvenky,“ dodal Jan Charousek.

Tabulka II. ligy: 1. Česká Lípa 26/71, 2. Domažlice 24/56, 3. Malá Skála 24/42, 4. Mnichovo Hradiště 28/35, 5. Příbram B 22/34, 6. Netolice 24/34, 7. Karlovarsko B 24/33, 8. Prosek Praha 24/26, 9. Kladno 22/18. 10. Sokolov 26/17.