V posledním hracím víkendu mají volný los, přesto už teď mohou slavit. Volejbalisté Lokomotivy Česká Lípa obhájili po roce druholigový titul, když doma dvakrát jasně přehráli oslabené Karlovarsko B.

Volejbalisté České Lípy doma dvakrát porazili Karlovarsko B 3:0 a obhájili druholigový titul. | Foto: Jaroslav Marek

Severočeský tým tak získal možnost účasti v baráži o první ligu. Jenže… „Ještě vám teď neřeknu, zda jí budeme hrát. Musíme ještě počkat, až se soutěže dohrají. Ale o postup zájem nemáme, to by asi nedávalo smysl,“ řekl Jan Charousek, hrající trenér České Lípy.

Lokotka se loučila na domácí půdě, oslabené Karlovarsko B porazila dvakrát 3:0. „Je potřeba říct, že soupeř přijel asi v té nejslabší sestavě co mohl. Ten víkend se pro klub z Karlovarska sešla hromada akcí. Třeba mistrovství republiky v plážovém volejbale, hrála se extraliga juniorů a extraligový tým se připravuje na play-off. Takže vlastně přijeli hráči, co zbyli,“ řekl s úsměvem.

Na palubovce nebylo co řešit, Česká Lípa zápasům dominovala, přesto Charousek nebyl moc spokojený.

„Vyhráli jsme zaslouženě, prostor dostali všichni hráči. Bylo to jen o nás, zda udržíme koncentraci. Na druhou stranu jsem čekal, že takového soupeře přehrajeme víc. Nebyl to z naší strany moc hezký volejbal. Chci poděkovat divákům, kteří přišli, ale také se jim chci omluvit, že to nebylo moc krásné. Možná už hrála roli únava, možná ztráta motivace. Ale měli jsme to odehrát lépe,“ připomněl.

Lípa má tak před posledním dvojzápasem, ve kterém má volný los, šestibodový náskok na druhé Domažlice.

„Počítáme, že Domažlice poslední dva zápasy vyhrají. Poté rozhoduje samozřejmě počet bodů a počet výher. To bychom na to byli stejně. Následně rozhoduje poměr setů. To bychom měli lepší, takže jsme na 99,9 procent vítězové,“ přemítal v hlavě.

Zdroj: Tomáš Melich

Lokomotiva tak navázala na rok staré vítězství, ovšem už na startu této sezony jasně zaznělo, že o postup do první ligy nemá zájem.

„Obhájit titul je super. Minule jsme měli větší náskok, teď to bude o chloupek. Samozřejmě nás to těší,“ připomněl.

„Postoupit nechceme, je nás relativně málo. S druhou ligou jsme spokojení. První jsme si vyzkoušeli, je tam jiný herní systém a samozřejmě těžší soupeři,“ zdůraznil.

Jisté ani není to, zda se Lípa zúčastní barážových bojů. Tam postoupí tři vítězové druholigových skupin – kromě České Lípy by to měla být Malá Skála a Kojetín. K nim se přidá tým MMF UK Praha, tedy předposlední celek první ligy.

„Baráž se hraje turnajovým systémem každý s každým. První dva týmy postupují do první ligy. Z ní už do té druhé sestoupila Plzeň,“ doplnil Charousek.

Ten se dává do kupy po svalovém zranění a přiznal, že v Lokotce chce pokračovat. „Mě teď čeká sezona v plážovém volejbale, kde jsme s parťákem v minulé sezoně vyhráli i jeden turnaj Českého poháru. Jinak bych rád ještě pokračoval v Lokotce minimálně jednu sezonu. Sice stárnu, ale věřím, že mám týmu pořád co dát. Jak herně na palubovce, tak také z pozice trenéra. Jsem tady dva roky a dvakrát jsme vyhráli. takže dobrý,“ zasmál se.

Charousek sám přiznal, že by si první ligu klidně zkusil a že by vyšší soutěž České Lípě slušela.

„Osobně bych si postup přál, Lokotka by si to zasloužila. Museli bychom ale sestavit početnější a konkurence schopnější tým. Nemůžeme tam jít a všechno prohrávat. Horší je, že máme v okolí kluby, které si stahují nejlepší hráče. Jako Liberec nebo Ústí nad Labem. Měli jsme tady třeba čtyři nadějné juniory, ale všechny si je stáhla právě liberecká Dukla. Na jednu stranu to chápu, na druhou mě to ale mrzí. Na první ligu potřebujete dvanáct spolehlivých hráčů, kteří budou chodit pravidelně. Nás je šest až deset. To je prostě málo,“ dodal Charousek.