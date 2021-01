V první třetině držela Česká Lípa s hosty krok. Uhrála remízu 1:1 a rozhodně nebyla horším týmem. „Myslím si, že první třetinu jsme mohli klidně i vyhrát. Bylo tam několik zajímavých situací,“ smutně pravil českolipský kouč David Derka.

Klokani ve druhé třetině rychle odskočili do tříbrankového trháku. Domácí stihli ještě snížit na 3:5 v poslední třetině na 5:8. Závěr už ale jasně patřil Bohemce, která přidala dalších šest branek.

„Byli jsme na dostřel, ale sami dostávali takové nešťastné branky. Většinou z protiútoků. Soupeř byl hodně šikovný a dokázal naše chyby potrestat. I tak si myslím, že výsledek rozhodně neodpovídá průběhu zápasu,“ zdůraznil Derka.

Bohemians v pátek nastříleli 14 branek Vinohradům, to samé zopakovali o dva dny později v Lípě. Severočeši prohráli i osmý vzájemný zápas. „To, že Bohemka hrála v pátek, nehrálo žádnou roli. Je to velmi šikovný soupeř, hlavně na míčku. A taky hodně nekompromisní. Hráči Bohemky jsou pohybliví. My jsme přeci jen větší a těžší mužstvo, proto jsme s tím měli docela problémy. Navíc soupeř umí brejkové situace,“ dodal Derka.

Šanci na reparát má Česká Lípa v sobotu 30: ledna, kdy doma od 17 hodin hostí Spartu.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FbŠ Bohemians 5:14 (1:1, 2:6, 2:7)

Branky a nahrávky: 10. Ekl (Krajcigr), 29. Jirsa (Slaný), 38. Jirsa, 46. Tichý (TS), 48. Kopič (Štěrba) – 8. Šárka (TS), 24. Buršík, 25. Punčochář (Čihák), 28. Růžek (Tomčo), 31. Krebner (Šárka), 38. Pěnička (Zezulka), 39. Zezulka (Krebner), 46. Šebek, 53. Krbec (Šárka), 53. Pěnička (F. Forman), 55. Tomčo (Čihák), 57. Tomčo (Kawulok), 58. Krebner (Šebek), 58. M. Forman.



Střely na branku: 19:41. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. R: Dolanský – Sýkora.



Česká Lípa: Chyna (Dvořák) – Novák, Stárek, Kadlec, Pastor, Slaný, Štěrba, Tichý – Jireček, Dzierža, Karel – Kopič, Černý, Jirsa – Krajcigr, Vlček, Ekl.