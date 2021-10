„Nešťastná porážka. První půle byla v naší režii, druhá zase v režii Helasu. Podle mě by byla remíza zasloužená, ale bohužel. My se teď musíme soustředit na těžší soupeře,“ konstatoval Karel Kruliš, zklamaný kouč České Lípy.

Českolipští hráči díky dvěma trefám Fichtnera a jedné od Zapletala vedli po prvním dějství 3:1. Po pauze ale Helas předvedl parádní obrat, během 17 minut nastřílel čtyři branky a zlomil vývoj zápasu ve svůj prospěch. Jednu branku dali domácí v přesilovce po vyloučení Bialeka. Českolipský Maur sice v závěru snížil, Démonům to ale nebylo nic platné.

„Chtěli jsme to zvládnout. Řekli jsme si před zápasem co chceme hrát, ale vůbec jsme nechytli začátek utkání. Dostali jsme během dva rychlé góly po našich chybách. O poločase jsme si to v kabině vyjasnili a řekli si znova co chceme hrát. Jsem rád za to, že jsme otočili zápas s Českou Lípou. V druhém poločase jsme si ukázali ze když dodržíme to, co jsme si vytyčili, tak to funguje. Body zůstaly v hale Vodova a my jsme za to velmi rádi,“ pochvaloval si Ivan Šarközy, hráč brněnského Helasu.

Helas Brno - FC Démoni Česká Lípa 5:4 (1:3)

Branky: 7. Tomáš Poul ( Jiří Mužík ), 21. Ivan Šarközy ( Jiří Mužík ), 24. Vojtěch Cupák ( Jakub Sznapka ), 35. Ivan Šarközy ( David Cupák ), 38. David Cupák ( Ivan Šarközy ) - 1. Tomáš Fichtner, 4. Petr Zapletal ( Tomáš Fichtner ), 11. Tomáš Fichtner ( Miroslav Rott ), 39. Matěj Maur ( Ondřej Havrda ).

FC Démoni: Milen Kirov, Lukáš Lecjaks – Tomáš Fichtner, Jonáš Klimt, Miroslav Rott, Milan Bialek, Matěj Maur, Petr Zapletal, Viktor Demyanchuk, Ondřej Havrda, Karel Rozboud.