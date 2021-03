Trenér Kruliš postrádal Havrdu, Fichtnera, nebo Caizla. Hosté šli do vedení, vzápětí srovnal s přispěním hostující obránce domácí brankář Kirov. Na obrat to ale nebylo, Dynamo se postupně dostalo do tříbrankového trháku, v 27. minutě kosmeticky upravil skóre českolipský Švec.

„Byla chyba, že jsme soupeře pustili do vedení. Pořád jsme pod nějakým tlakem a nejsme schopni vrátit se do zápasu. Když už to vypadá nadějně, uděláme chybu a je to pak složité. Nemůžeme se na to vymlouvat, sezona je prostě zpackaná. Musíme to dohrát a spřádat plány na další ročník abychom byli více konkurenceschopní,“ řekl Karel Kruliš, kouč Démonů.

Tabulka - futsal.Zdroj: DENÍKLetošní ročník je díky koronaviru nesestupový, přesto Česká Lípa nechce skončit na posledním místě tabulky. „Moc možností bodovat už asi mít nebudeme. Proti Budějovicím jsme to mohli rozseknout. Chyběl nám Havrda, Ficthner, Caizl. Pak se zranil Zapletal. Bylo znát, že nám chyběli čtyři kvalitní kluci. Ostatní nehráli špatně, ale na Budějovice to nestačilo. Soupeř má tři zkušené hráče, kteří rozhodli,“ dodal Kruliš.

Jaký program čeká na Démony do konce sezony? V pondělí 22. března hrají v Praze proti Spartě (20.00), v neděli 28. března jedou do Brna, kde je čekají Žabinští Vlci (19.00). Ve středu 31. března je opět čeká cesta do Brna, soupeřem jim bude tamní Helas (19.30). Sezonu pak zakončí doma, když v pátek 2. dubna hostí Spartu (20.00).

Démoni Česká Lípa - Dynamo České Budějovice 2:4 (1:2)



Branky: 11. Kirov, 27. Švec – 11. Radouch (Benát), 19. Radouch (pen.), 22. Radouch, 24. Radouch. R: Vaněk, Nešněra. ŽK: Rott, Švec - Sláma.

Čes. Lípa: Kirov, Mareš – Bialek, Hrubý, Klimt, Rott (C), Švec, Zapletal, Abrhám, Bejda, Bužík.