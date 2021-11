Svěřenci Jana Javůrka například získali cenný skalp Hradce Králové, na jehož půdě vyhráli 3:2. „Za Hradec hraje Štokr a Holubec. To jsou stále skvělí volejbalisté. Hradec je tím pádem velkým favoritem na vítězství v celé soutěži. My jsme je ale zaskočili, podali jsme velmi dobrý výkon a získali dva body, se kterými jsme nepočítali,“ usmál se Javůrek.

Následovaly dvě bitvy proti ČZU Praha. V té první nastoupila Lokomotiva doma. První dva sety prohrála, dokázala srovnat na 2:2, zkrácenou hru ale nezvládla. „Moc se nám nedařilo, byl to horší výkon než v Hradci Králové. Na druhou stranu ten bod je docela cenný, když vezmeme, jak se zápas vyvíjel,“ zdůraznil českolipský trenér.

Pražská odveta se ale nováčkovi ze severu Čech vůbec nepovedla. Lípa podlehla celku ČZU hladce 0:3. „Byl to vlastně takový návrat do reality. Po utkání v Hradci jsme měli v hlavě, že nemusíme hrát jenom o záchranu, ale že bychom mohli zabojovat třeba o play-off. V Praze se ale jasně ukázalo, že pokud kluci nebudou bojovat na sto dvacet procent, tak to bude zlé. Celkově jsme ale zatím s průběhem sezony spokojeni, máme šest bodů, s tím jsme upřímně ani moc nepočítali,“ dodal Javůrek.

Další utkání hraje Lípa v Liberci (12. listopadu), o den později přivítá doma Benátky.