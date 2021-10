Hosté museli po první třetině změnit taktiku, v polovině zápasu přišlo na řadu i střídání brankářů. Obrat dokonala Lípa v poslední periodě, kterou díky Jirsovi, Eklovi a Slanému vyhrála 3:0. „My jsme chtěli dobře bránit a hrozit z brejků. Máme nemocné hráče, nebylo nás moc. Po první třetině jsme to ale museli přehodnotit a řekli jsme si, že kdo dá více branek, vyhraje. Nakopla nás druhá třetina. Sice jsme jí prohráli, ale stále jsme byli na dostřel. Vyvedli jsme domácí z komfortní zóny. Během druhé pauze jsem věděl, že tady můžeme vyhrát. Povedlo se, jsme za to moc rádi,“ přiznal David Derka, spokojený kouč České Lípy.

Severočeši přitom v průběhu zápasu museli dohánět čtyřbrankové manko. V čase 26:56 totiž prohrávali 7:3. Domácí trenér Karel Ševčík byl po zápase smutný. Moc dobře věděl, že jeho svěřenci ztratili vyhraný zápas. „Utkání jsme si prohráli sami, jelikož jsme hostům darovali několik branek na zlatém podnose. Přitom jsme to měli pod kontrolou, udávali jsme tempo hry. Jenže za stavu 7:3 naši mladí hráči propadli euforii a moc se hnali dopředu. Následovalo obrovské množství ztrát, individuální chyby a soupeř nakonec utkání otočil,“ zakroutil hlavou.

Tohle vítězství potřebovali jako sůl. Florbalisté České Lípy zvládli důležité utkání Livesport Superligy, když na půdě Otrokovic v bláznivém zápase vyhráli 11:9. Tři body jsou o to cennější, jelikož svěřenci Davida Derky dorazili ve značně oslabené sestavě.

