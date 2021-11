Liberec doma sice dal Mladé Boleslavi šest branek, nakonec ale prohrál 6:9. Česká Lípa na vlastní palubovce odvedla proti Bohemce bojovný výkon. Vyhořela ale v koncovce a nakonec musela spolknout hořkou porážku 1:7.

Českolipským florbalistům se nedaří vystoupit ze stínu letošní sezony. Svěřenci Davida Derky přitom proti týmu z hlavního města nehráli špatně. Vyhořeli však v koncovce. „Už první třetina k nám byl a krutá, nezasloužili jsme si prohrávat o tři branky. Obraz hry byl úplně jiný. Soupeř má kvalitu, takže si vedení pohlídal. Nám vždy chyběl v rozhodujících chvílích ten důležitý půlkrok. Bohužel nám v koncovce chybí sebedůvěra. Je to vidět ve chvíli, kdy jde náš nejlepší hráč sám branku a místo střely radši přihraje. Celkově je to krutá porážka,“ klopil oči David Derka, trenér České Lípy.

Bohemku podržel brankář Michajlovič, který zastavil 25 ran domácích. „Měl jsem hodně štěstí, dvakrát mě zachránila tyčka. Hodně střel jsem viděl. Sice jsme vyhráli, ale náš výkon nebyl optimální,“ přiznal brankář Klokanů.

„I když to tak nevypadá, tak z naší strany to byl odmakaný zápas. Neskutečně jim zachytal brankář. Musíme na tréninku ještě více makat, od toho se to celé odvíjí,“ má jasno Antonín Stárek, českolipský florbalista.

FBC Česká Lípa – FbŠ Bohemians 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Stárek (Dzierža) – 5. K. Krbec (F. Forman), 8. F. Forman (Buršík), 13. Gajdoš (Dobisík), 25. F. Forman, 28. Buršík (F. Forman), 49. Růžek, 60. Kuncman (TS)