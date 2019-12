Českolipské celky šly do akce po nevydařeném prvním kole, kdy nebodovaly. V Zákupech se představila celkem čtveřice týmů, zápasy Démonů prolínaly duely Liberce.

K první výhře došla dříve sedmnáctka Démonů, která Teplice porazila jasně 6:1, jedinou trefu domácí inkasovali až během druhého poločasu. Na první body ovšem mladší kategorie nedokázala navázat ve druhém střetnutí, kdy nestačila na Mělník a prohrála po boji 1:4.

„Chvíli před sezonou jsem v sedmnáctce přišel o osm hráčů, kteří zamířili do Liberce. Narychlo jsme tak vybudovali vlastně úplně nový tým, za velkou pomoc děkuji panu Karlu Machačovi z fotbalového Arsenalu, pustil mi šikovné kluky. Myslím, že i v tomto případě se nám povede poskládat kvalitní mančaft,“ přiblížil situaci českolipské sedmnáctky její trenér Jiří Šubrt, který zároveň popsal i nedělní výkony: „Výhry jsme se dočkali ve třetím zápase sezony, s hrou kluků jsem spokojený. Ono není zase tak těžké fotbalisty přeorientovat na futsal, je to jen o rychlosti a o rychlejším rozhodování.“

Bodově totožný scénář měla i utkání českolipské devatenáctky. Ta nejprve uspěla nad Teplicemi 5:1 a následně vybouchla s Mělníkem vysoko 3:15.

„Kluci v devatenáctce se s vyšší úrovní seznamují, za rok budou hrát úplně jinak. I oni za sebou ale mají vydařený zápas s Teplicemi. A co se týče patnáctky od Mělníka, jejich hráči už vše znají. Bylo to něco podobného jako před týdnem s Chrudimí,“ zhodnotil klání devatenáctky Jiří Šubrt.

Oba českolipské týmy tak mají na kontě po čtyřech zápasech tři body a zatím jsou v obou tabulkách v horší polovině. Sedmnáctce kraluje suverénní Baník Chomutov, starším nadějím vévodí stoprocentní duo Hodonín – Slavia Praha.

„Byly to dobré zápasy a nabudily do další práce hráče i celý klub. Za dva týdny nás čeká další kolo, s oběma týmy jedeme do Chomutova, kde se postavíme domácím a Rapidu Ústí. Rozhodně chceme jít cestou vlastních odchovanců. Nově se věnujeme i osmiletým a devítiletým dětem,“ řekl na závěr trenér a prezident Démonů Jiří Šubrt.