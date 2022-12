„Když jsme dorazili do Příbrami, tak došlo k termínové kolizi. Prostě se na jeden zápas sešly čtyři týmy. Takže jsme museli na svůj duel čekat čtyři hodiny,“ kroutil hlavou Jan Charousek, hrající trenér Lokomotivy.

Hosté dorazili poprvé v sezoně na venkovní utkání v plné sestavě, na hřišti to bylo znát. „Byli jsme lepší, domácí nás zklamali, když se pokoušeli o nesportovní věci. Musím pochválit rozhodčí, kteří si to pohlídali. Příbram má kvalitní tým, ale my jsme vyhráli zaslouženě,“ pochvaloval si .

Domácí rozlučku s rokem 2022 obstaral zápas proti Mnichovu Hradišti. Ani tady Lokotka nezaváhala, vyhrála dvakrát 3:1 a zapsala sedmnáctý úspěch v sezoně.

„Už byl znát ten předvánoční čas. Tentokráte jsme měli nezvykle doma problémy se sestavou. Byla to z naší strany mírná křeč, na soupeře to ale naštěstí stačilo,“ usmál se Charousek.

Česká Lípa vládne tabulce, ze tří druholigových skupin má nejvíce bodů. Prohrála jediný zápas. „Ta porážka nás mrzí, ale jinak musíme být spokojeni. Je to dobrá polovina sezony,“ podotkl.

Teď čeká na Lokotku dlouhá pauza,. zpět na palubovku se vrátí až 21. ledna na půdě pražského Proseku.

„Určitě budeme do konce roku odpočívat. Je potřeba si oddechnout od volejbalu i od našeho kolektivu. K tréninku se vrátíme 2. ledna,“ uzavřel vše Charousek.