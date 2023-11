Tohle je bolestná ztráta. Českolipští florbalisté doslova promarnili domácí zápas s Black Angels. Ačkoliv svého soupeře přestříleli 26:11, nakonec prohráli 3:4.

Florbalisté České Lípy doma podlehli Black Angels 3:4. | Foto: Vít Černý

Českolipský obránce Radim Křenek slavil, v základní části totiž odehrál přesně 400 zápasů. Oslava mu ale nakonec zhořkla. Domácí mohou žehrat na úvod zápasu, ve kterém měli několik velkých šancí, přesto první třetinu prohráli. „Ten zápas jsme měli rozhodnout v první třetině, kde bylo opravdu hodně šancí. Často jsme to ale přehrávali, dvakrát trefili tyčku. Mělo se to vyvíjet úplně jinak. Rozhodně nevyhrál lepší tým,“ kroutil hlavou Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Jeho svěřenci pak nabrali tříbrankové manko, v poslední třetině se dotáhli na dostřel, ale alespoň vyrovnání se nedočkali. „Rozhodly dvě ztráty v prostřední třetině, které soupeř gólově potrestal. Pořád jsme ale měli dost času a šancí to otočit. Když jsme dali na 2:3, tak vzápětí přišel čtvrtý gól hostů. Bylo to smolný zápas, kterému kraloval hostující brankář,“ všiml si Trčka.

Brankář Ondřej Matiášek si připsal 23 zásahů a úspěšnost zákroků měl na 88 procentech. „Ondra byl důležitým článkem. Pro nás to bylo těžké utkání, jelikož neprožíváme dobré období. Jsou to pro nás hrozně důležité body, ubojovali jsme to. Samozřejmě tam bylo hodně chyb, ale cením si právě té bojovnosti, která nám v předešlých zápasech chyběla. Zažili jsme proti Lípě mraky zápasů, kdy to skončilo třeba 11:9. Pro nás je plusový bod také fakt, že jsme nedovolili soupeři skóre obrátit. Konečně to byl rozumný výsledek, za to jsem rád,“ řekl trenér hostí Petr Pajer.

V neděli 19. listopadu hraje Česká Lípa další důležitý zápas, kdy od 18 hodin hostí Královské Vinohrady. „Bude to zápas o šest bodů. Musíme navázat na výkon proti Blackům, ale hlavně musíme proměňovat šance,“ dodal Trčka.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – BLACK ANGELS 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky: 30. Trčka, 50. Křenek, 54. Václav Vavruška - 6. Bačinský, 24. Ludvík, 25. Hanák, 50. Marek Fryš. Rozhodčí: Přemysl Bališ - Peter Varga. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. Diváci: 278. Zásahy brankářů: Daniel Jukl 7 - Ondřej Matiášek 23.

Česká Lípa: Jirka (Jukl) – Mlejnek, Seibert, Stárek, Slaný, F. Šedivý, Křenek – Vavruška, Pekárek, Dzierža, Kouba, Trčka, Pšenička, Cobl, Kopič, Jirsa, Štěrba, Krajcigr (C).