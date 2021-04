První sezónu v českolipském dresu si určitě jinak představoval brankář Martin Mareš. „V České Lípě jsem první sezonu, tak doufám, že výsledková mizérie není vázána na mě. Každopádně je to zpackaný ročník,“ přiznal 29-letý brankář Démonů.

Martine, předposlední zápas jste také nezvládli. První poločas proti Helasu nebyl špatný, nakonec z toho byla jasná porážka 3:8…

V první půli jsme alespoň drželi krok v nasazení a bojovnosti. Na začátku druhého dějství jsme ale úplně odpadli. Už jsme evidentně v takové agónii, že nehrajeme dobře. Projevuje se to zřejmě tím, že nedokážeme proměnit šance, které nám soupeř nabídne. Na druhou stranu skoro z každé naší chyby inkasujeme. Takhle by se dal shrnout náš poslední zápas.

Dávno jste vzdali boj o play-off, z ligy se nesestupuje. Nebyli jste už tak pod tlakem, ale ani to nepomohlo…

Bohužel, tohle si říkáme vlastně celou sezonu – teď nemáme co ztratit, teď už hrajeme jenom o „záchranu“. V tomto směru nám ale vůbec nic nepomohlo.

Sezonu zakončíte domácím duelem se Spartou. Vítězství by vás teoreticky mohlo posunout z posledního místa, šance jsou ale velmi malé.

To je smutná realita. Musíme ale k zápasu přistoupit s maximálním nasazením a na konci sezony si zvednout náladu dobrým výkonem.

Pro Démony je tohle opravdu tragická sezona. Proč to podle vás takhle dopadlo?

Je to rozhodně zpackaná sezona. V jednu chvíli se nám přestalo výsledkově dařit. Přes slušnou hru jsme nezvládli rozhodující okamžiky a to nás stálo lepší výsledky. S rostoucím počtem zápasů jsme začínali být frustrovaní a hráli jsme hůř a hůř. Tohle nám body prostě nemohlo přinést.

Začátek soutěže se vám přitom vydařil, za čtyři zápasy jste získali sedm bodů. Od té doby jste ale urvali jenom jednu remízu…

Nevím, jestli byl zlom v té dlouhé pauze. Nejspíš nám ale neprospěla, což je vidět z rozdílu získaných bodů.

Doma jste proti silným soupeřům sehráli velmi dobré duely. Namátkou uvedou duely proti Chrudimi, Teplicím, Slavii, nebo Plzni.

To, že jsme dokázali hrát vyrovnaně proti silným soupeřům zní asi dobře, ve skutečnosti je nám to k ničemu. Nedokážeme totiž porazit týmy ze spodní poloviny tabulky, je to jen ukázka nepochopitelnosti naší aktuální pozice a rozpoložení.

Jak vnímáte tuhle podivnou sezonu, do které hrubě zasáhla pandemie koronaviru?

Je to těžká doba nejen ze sportovního hlediska. Každý řeší záležitosti mimo své běžné povinnosti, stará se o rodinu a o práci. S ohledem na další okolnosti tohle všechno psychické pohodě příliš nepomáhá. S pravidelnými testy a nadupaným programem není problém, na to se dá bez problémů zvyknout. Co se týká diváků, tam je to trochu smutnější, jelikož se vytrácí jeden z důvodů, proč ten sport hrajeme. Sice to nevypadá, že bychom divákům letos dělali velkou radost, přesto nám mohli pomoci zvládnout rozhodující momenty. Třeba bychom měli o nějaký ten bod navíc.

Pojďme k vám, jak jste se dostal k futsalu?

V mládí jsem hrál samozřejmě fotbal, ale vždy jsme byl dobrý na halových turnajích. K futsalu jsem se dostal přes sálovku v pražském Chemcomexu odkud si mě tenkrát vyhlédli do futsalového Benaga.

Proč jste skončil s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal na Dukle, prošel jsem také Viktorkou Žižkov a Aritmou. Tam jsem po pár sezonách v chlapech v 19-ti letech skončil, abych se mohl věnovat futsalu, studiu na VŠ a práci. Tohle všechno už se nedalo s fotbalem stíhat.

Jak se zrodil váš přechod do České Lípy?

Vedení Démonů mě oslovilo a mělo zájem o mé služby. V České Lípě jsem první sezonu, pevně doufám, že ta výsledková mizérie na mě není nijak navázána.

Máte ještě nějaké konkrétní sportovní cíle?

Hlavním sportovním cílem je podávat výkony odpovídající nadstandardu soutěže, kterou hraji. To se nejspíš tuto sezonu nepovedlo. Tak řekněme, že to je cíl do dalších let.