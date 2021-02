„Z konečného výsledku jsem hodně zklamaný. Zase jsme soupeři nabídli gól při naší fatální chybě v rozehrávce. Pak už jsme za minutu nic nestihli,“ klopil oči kouč českolipských Demónu Karel Kruliš.

Jeho svěřenci předvedli proti prvnímu týmu tabulky směrem do defenzivy precizní partii. V závěru to zkusila Česká Lípa bez brankáře a měla šance na vyrovnání. „Naděje umírala poslední. V power play jsme ten balón mohli několikrát protlačit do sítě. Sice jsme nebyli tolik na míči, ale odehráli jsme skvělý obranný zápas. Plzeň byla pod psychickým tlakem, asi si mysleli, že to v první půli rozhodnou. Přesto body nemáme,“ pokračoval Kruliš.

Naděje Démonu zhasly v čas 39.22, kdy v rozehrávce chybovalo duo Fichtner – Zapletal. Rick pak míč zasunul do prázdné branky. „Otázkou je, zda by nám pomohlo, kdybychom dali první branku my. Myslím si, že Plzeň by přepnula do vyšších obrátek, tlačila by se do nás. Pro nás by bylo lepší, kdybychom vyrovnali. Pak by to byl ten správný boj. Celkově to je velká škoda. Pocit ze hry je ale dobrý. Tým držel při sobě a všichni ukázali, jak dokážou bojovat za Démony. Věřím, že nám to už prostě musí přinést to bodové ovoce,“ dodal Kruliš.

Nabitý futsalový program pokračuje. Česká Lípa zapsala osmou porážku v řadě a zůstává v tabulce desátá. O další zázrak se pokusí v pátek 12. února, když od 19 hodin nastoupí na palubovce druhé Chrudimi.

FC Démoni Česká Lípa - SK Interobal Plzeň 0:2 (0:1)



Branky: 7. Holý, 40. Rick. ŽK: Holý (Plzeň). R: Nešněra - Lafek.



Démoni Česká Lípa: Kirov – Fichtner, Havrda, Klimt, Zapletal – Jiráský, Caizl, Hrubý, Švec – Rott, Abrham, Bialek, Hanzlík, Bužík.





Zdroj: Youtube