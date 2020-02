Stejně jako v pátek s Plzní, i tentokrát Česká Lípa prospala začátek zápasu. Už v první minutě prohrávala – domácí brankář Bartůněk trestuhodně namazal míč Brychtovi, který se do prázdné klece nemýlil. To také byla v první půli jediná přesná rána.

Zkraje druhé půle Slavia odskočila na rozdíl dvou branek, znovu úřadoval Brychta. Démoni ale špatně rozehraný duel nevzdali a dvanáct minut před koncem vlil týmu novou krev do žil prvním gólem Tomáš Abrham. Ke smůle domácích příznivců se však na druhé straně znovu vedlo Brychtovi, který Slavii třetím zářezem vrátil do dvoubrankové výhody. Ta ovšem trvala jen minutu, na závěrečné drama zadělal znovu Abrham.

Poslední momenty utkání měly jediného hrdinu – slávistického gólmana Žežulku. Na jeho bránu šla i díky power play jedna pumelice za druhou, on však dokázal odolat. Na konečných 4:2 pak ještě z pohledu Slavie upravil Směřička.

„Nebyl to vůbec lehký zápas, v prvním poločase jsme nasbírali pět faulů a pak nemohli hrát to, co jsme chtěli. I když je Česká Lípa v tabulce nedaleko sestupových příček, má kvalitní tým, hodně běhali, bylo to nepříjemné utkání. A můj hattrick? Byl jsem ve správný moment tam, kde jsem měl být. Takové góly se musí dávat,“ zhodnotil střetnutí slávistický sniper Martin Brychta, největší hvězda pondělního klání.

Českolipský trenér Karel Kruliš mohl být s výkonem svých hráčů spokojený. Body ale Démonům ani přes sympatický výkon nepřibyly: „Sahali jsme po bodu, ale bohužel pravidlo nedáš dostaneš se znovu potvrdilo. I když jsme byli pro Slavii nepříjemným soupeřem, a troufnu si říct, že i vyrovnaným, body nemáme. Bohužel i druhý zápas se soupeřem z TOP 5 nám nevyšel. Musíme se teď dát do kupy na nedělní velice důležitý zápas s Českými Budějovicemi.“

Démoni si tak během čtyř dnů připsali dvě porážky, přesto zůstávají na pozici zaručující postup do play off, momentálně České Lípě patří s patnácti body osmé místo tabulky. O osudu „Krulišovců“ rozhodnou poslední čtyři kola základní části, tým postupně vyzve České Budějovice, Liberec, Teplice a Chrudim. Klíčové přitom budou především bitvy s Budějovicemi a Libercem. Pokud v nich Česká Lípa uspěje, play off by ji podruhé v řadě nemělo minout. V opačném případě by výrazně zabředla do sestupových vod.

„Není třeba si nic nalhávat, nadcházející dva zápasy jsou hodně klíčové. Pokud ani jeden z nich nezvládneme, budeme dost ohrožení. Na druhou stranu věřím, že nám zlepšené výkony z poslední doby pomohou a zvládneme to,“ dodal na závěr trenér Karel Kruliš.

Démoni Česká Lípa – Slavia Praha 2:4 (0:1)

Branky: 28. Abrham, 35. Abrham – 1. Brychta, 22. Brychta (Směřička), 34. Brychta (Směřička), 40. Směřička. Rozhodčí: Plzák – Kresta. ŽK: 3:0. Diváci: 150.

Česká Lípa: Bartůněk (Kirov) – Kubelka, Fichtner, Rott (C), Havrda – Abrham, Slavík, Zapletal, Švec – Bejda, Němec, Bažant.

Slavia Praha: Žežulka (Karpiak) – Brychta, Směřička, Leovski, Sláma, Radovanović, Homola (C), Záruba, Hájek, Křemen.