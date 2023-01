Svěřenci Karla Kruliše měli skvělý nástup do utkání. Po dvou brankách Šupa a jedné trefě Macháček s Mešicem vedla Česká Lípa v 8. minutě 4:0. Poločas Démoni vyhráli 6:1. Ve druhém poločase hrál Perštejn power-play a třemi branky snížil na 6:4. Českolipští ale drama nepřipustili. Špatnou přihrávku potrestal Havrda, po půl hodině završil Šup hattrick a zanedlouhou dosáhl na hattrick i Výborný, který zvyšoval na 9:4.

V závěru už pak kosmeticky upravili výsledek Maur a Šup, respektive perštejnský Chmelan.

"Dnes jsme předvedli skvělý týmový výkon od první minuty. Jsme rádi, že jsme tento zápas zvládli. Jsou to pro nás důležité tři body v boji o záchranu. Teď už se ale zase musíme soustředit na další důležitý zápas, který nás čeká v pátek v Liberci," hodnotil utkání českolipský Martin Macháček.

"Zápas se mi hodnotí velmi těžko, přijeli jsme ve velmi nízkém počtu hráčů, ale zápas jsme vyhrát. Řekli jsme si, co chceme hrát, ale bohužel jsme to od první minuty neplnili. Za to jsme byli potrestáni čtyřmi brankami. Po poločasové pauze jsme chtěli zvrátit utkání, což se nám povedlo. Snížili jsme na rozdíl dvou branek, ale individuální chyby nás stály body. Chceme na tento výsledek zapomenout a připravit se na další zápas," pravil Daniel Klíma z Perštejna.

Démoni Česká Lípa - Spartak Perštejn 11:5 (6:1)

Branky: 2. Macháček, 5. Šup, 8. Šup, 8. Mešič, 14. Macháček, 20. Výborný, 29. Havrda, 31. Šup, 32. Výborný, 33. Maur, 39. Šup – 9. Caio, 24. Klíma, 26. Caio, 27. Caio, 35. Chmelan.

Česká Lípa: Kirov (Lecjaks) – Jákl, Abrhám, Macháček, Havrda, Výborný, Zapletal, Šup, Bejda, Maur, Mešič.

Tabulka: 1. Chrudim 42, 2. Plzeň 39, 3. Slavia Praha 30, 4. Sparta Praha 29, 5. Helas Brno 28, 6. Mělník 26, 7. Perštejn 20, 8. Česká Lípa 13, 9. Liberec 11, 10. Vysoké Mýto 10, 11. Olomouc 10, 12. Ústí n. L. 9.