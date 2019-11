Po jednom páru dodala města Brandýs nad Labem, Mimoň a Stráž pod Ralskem. Ostatní dua se dala dohromady z České Lípy a okolí. Pouze jeden pár dokázal vyhrát všech sedm soutěžních zápasů – akci opanovalo mimoňské duo Michal Horáček – Daniel Brett. Postupem do finále potvrdili svoje vysoké kvality obhájci říjnového triumfu Michael Berger – Marek Svoboda. Velmi těsně se do boje o nejvyšší příčku neprobojovala nakonec bronzová dvojice turnaje David Gregor – Petr Bartoníček.

Díky velkému počtu účastníků se mohl zavést v play off hned dvojitý pavouk. Zahráli si ho tedy i ti hráči, kteří neuspěli v 1. kole play off. Zlaté medaile si z této části odnesli Tomáš Němec – Jiří Kubeš, stříbrné medaile si převzal pár Jaromír Kořínek – Martin Barcal, bronzové placky patřily páru Zdeněk Botek – Jan Jílek.

„Konkurence v turnaji byla tak velká, že hodně velmi kvalitních dvojic se do bojů o trofeje vůbec nedostalo a po čtvrtfinále pro ně turnaj skončil. Co je ale důležité, tak to, že hráči v turnaji vytvořili skvělou přátelskou atmosféru, kterou podpořili i fanoušci. V hale bylo najednou tolik lidí, že se sotva dalo projít. Hráči si turnaj maximálně užili a z turnaje odcházeli s úsměvem na rtech a spokojení. Jsem moc rád, že se nám turnaj vydařil,“ popsal povedenou akci její organizátor Zdeněk Hykš.

Další setkání tenistů, tentokrát večerní, proběhne v sobotu 14. prosince od 18:00 hodin na 3. mužském deblu. „Přijďte si určitě zahrát a nasát atmosféru turnaje. Tolik pozitivní energie, kolik jí nabízí naše turnaje, jen tak někde nenajdete. Přidejte se do naší party a přijďte mezi nás,“ nabádá tenisově nadšence Zdeněk Hykš.