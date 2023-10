Dostávali hodně branek, proti velkému favoritovi ale předvedli skvělou defenzivní hru. Florbalisté České Lípy doma zaskočili favorita z Vítkovic a po velmi dobrém výkonu berou dva body za výhru 3:2 po prodloužení.

Českolipští florbalisté doma porazili po prodloužení Vítkovice a získali dva cenné body. | Foto: Vít Černý

skolipský útočník Ladislav Pekárek. Ten ve 44. minutě nejprve vyrovnal na 2:2, v páté minutě prodloužení pak druhou trefou v zápase zajistil celku ze severu Čech bonusový bod. Klíčovým mužem České Lípy byl také brankář Jan Dvořák, který inkasoval pouze dvakrát a připsal si na své konto 21 zákroků.

„My jsme chtěli navázat na náš poslední domácí zápas a výkon proti Pardubicím. Ale už proti Tatranu to nebylo špatné, i když výsledek byl hrozivý. Proti Vítkovicím se to povedlo. Je to velmi silný soupeř a vám se musí sejít úplně všechno. To se nám podařilo. Dobře zachytal brankář, skvěle jsme bránili, paráda,“ pochvaloval si dva cenné body Vladimír Trčka, kouč České Lípy, která je v Superlize aktuálně jedenáctá.

„Myslím si, že výsledek hovoří za vše v tom smyslu, kde bychom měli hledat příčiny porážky. Tři obdržené góly jsou něco, na co bychom měli vyhrávat. Myslím si, že v defenzívě to nebylo špatné, ale dva góly jsou málo, v poslední době se trápíme a nejsme příliš schopní využívat naše šance, vytváření šancí nás stojí spoustu sil, protože nakonec naše šance chytí brankář soupeře. Dnes nás to stálo vítězství, gratuluji Lípě,“ přiznal vítkovický trenér Tomáš Martiník.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - 1. SC TEMPISH Vítkovice 3:2p (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 33. Krajcigr, 44. Pekárek, 65. Pekárek - 30. Matejčík, 42. Šindler. Rozhodčí: Jiří Šedivý - Radek Štengl. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 263. Zásahy brankářů: Jan Dvořák 21 - Lukáš Souček 16.

Česká Lípa: Dvořák (Netopilík) – Mlejnek, D. Kellermann, Stárek, Slaný, F. Šedivý, Křenek – Vavruška, Pekárek, Dzierža, Trčka, Pšenička, Kopič, Jirsa, Štěrba, Krajcigr (C), Vlček.