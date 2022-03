Role moderátora se ujal Jan Weber (manžel jedné z organizátorek a českolipské legendy Petry Chocové, nyní už tedy Weber), kterému se povedlo hned v úvodu vytvořit pohodovou atmosféru, kterou umocnil i svým uměním s hakisakem. A přítomní diváci mohli shlédnout při jeho freestylu, že ne nadarmo se stal 9x mistrem světa, 5x mistrem Evropy a 11x mistrem ČR.

Poté si už na podium zval neméně šikovné sportovce. Jako první si pro ceny chodili nejlepší sportovní mládežníci. Nejenom že loňský titul v této kategorii obhájila atletka Kateřina Hadravová, ona dokonce si poté přišla i pro ocenění: Nejlepší výkon roku. Na MČR v přespolním běhu totiž získala zlatou medaili.

„To ocenění výkon roku mě opravdu překvapilo. Moc si toho vážím, řekla bych, že je to cennější,“ říkala dojatá Kateřina Hadravová. „Ale samozřejmě si vážím obou ocenění,“ ihned dodala a vzápětí okomentovala loňský rok: „Povedl se nadmíru, jsem moc spokojená a věřím, že na to v letošním roce navážu. Hlavním vrcholem bude ME v triatlonu ve Francii, kam, doufám, že se nominuji. A samozřejmě nemohu zapomenout na MČR v atletice, kde si chci hlavně zlepšit své časy.“

Ale i do třetice (a pak do čtveřice, do pětice,..) se na podium objevila mladá žena se jménem Hadravová, to už však šlo o sestru úspěšné sportovkyně Lucii, která se s kapelou The Rays starala o hudební doprovod akce. „Dříve se věnovala krasobruslení a horolezectví, ale teď dává přednost studiu a zpěvu,“ prozradila o své sestře Kateřina. Pro úplnost dodejme, že druhá v mládeži byla karatistka Adéla Znamenáčková a třetí místo získal triatlonista Ondřej Cmunt. I toto příjmení tu ještě zazní…

U mládeže ještě na chvilku zůstaňme. Mezi týmy bylo toto pořadí: 1. AC Česká Lípa, 2. FBC Česká Lípa, 3. Karate Sport Relax.

A hned můžeme zvolna přejít ke kategorii Nejlepší trenér, kde prvenství obhájil Pavel Znamenáček (Karate Sport Relax). „Navzdory covidu jsme stihli spoustu zajímavých soutěží a dařilo se nám dělat i dobré výsledky,“ říká s úsměvem trenér karatistů, ale pak lehce posmutní. „Ta situace kolem pandemie lidi zbrzdila a zastavilo to i sport. A i když covid už nezasahuje do sportovního dění, tak se soutěže přesunují do jiných termínů a začína v tom být obrovský chaos. Vypadá to, že nejnabitější bude červen, kde máme např. MČR FSKA právě tady v České Lípě. Jinak vrcholy by měly být především v listopadu a prosinci, kdy bychom chtěli vyjet do Anglie na MS a máme tam ještě dvakrát Itálii. Tak uvidíme, jak to stihneme, jak se to poskládá,“ dodává Znamenáček, který se v této anketě pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách.

Plaketu za druhé místo za trenéřinu dostala Veronika Süssnerová (AC Česká Lípa) a třetí pomyslný stupínek obsadil Zdeněk Kučera (SSK Manušice).

Před nejhlavnější kategorií si na podium pozval Jan Weber nejlepší veterány (1. Zdeněk Bufka – AC Česká Lípa, 2. František Just – stolní tenista z Lokomotivy Česká Lípa, 3. Zdeněk Pavlíček – triatlonista z Tri clubu).

Ceny v nejsledovanější kategorii (jednotlivci dospělí) předávala českolipská starostka Jitka Volfová.

Letošní ročník se velmi povedl triatlonistům, čehož byly výsledky u dospělých naprostým důkazem. Na třetím místě se totiž umístila Štěpánka Bisová. K tomuto skvělému výsledku jí pomohly dvě medaile (zlato a stříbro) z evropských šampionátů. „Vůbec jsem neměla žádná očekávání, když jsem sem šla,“ říká skromně závodnice Triclubu Česká Lípa.

Jak už bylo na začátku zmíněno, druhou příčku si odnesla karatistka Barbora Znamenáčková. „Jsem za umístění moc ráda, děkuju všem za hlasy,“ bere úplně s nadhledem, jak je u ní zvykem, sesazení z trůnu českolipská představitelka bojového umění. „Hodně mě nastartovaly dva šampionáty v Rakousku (dvě zlata a jedno stříbro). Byla to změna, jiná atmosféra, jiní lidé, jiní rozhodčí,“ vrací se Bára k loňskému roku, která se ale nezvykle nezúčastnila českého šampionátu. „Nebyly nároďáky, tak jsem nejela ani na republiku.“ Vše si však závodnice Sport Relaxu vynahradila při Akademickém MČR, kde získala stříbro a dva bronzy. I ona se vyjádřila k nepříjemnému období covidu, které se však snažila vnímat pozitivně. „I když jsme jako rodina byli často pohromadě, neštvali jsme se,“ říká s úsměvem. „Paradoxně díky pandemii jsem více trénovala. Nemohla jsem chodit do školy a dávala jsem si tak i dopolední tréninky.“

A vítězem za výkony v roce 2021 se stal triatlonista Petr Cmunt, který je mimochodem přítelem třetí Štěpánky Bisové. „Štěpánka je velká motivátorka. Je výborná sportovkyně a myslím, že to dotáhne hodně daleko,“ říká 25letý člen Triclubu Česká Lípa. Petr Cmunt si své vítězství zasloužil za stříbrnou medaili z ME v terénním duatlonu, kterou získal v rakouských Dolomitech a především za zlato v témže evropském podniku. I pro letošní sezonu je jeho snem se dostat do alpských hor, ale i o kousek dál do Švýcarska, kde se bude konat mistrovství Evropy.

Odchodem Petra Cmunta z podia však slavnostní večer zdaleka nekončil. Pro ocenění si přišli zástupci nejlepších dospělých kolektivů. První místo získali českolipští florbalisté, kteří se pak za pár hodin pochlapili a v baráži proti Brnu udrželi i pro příští sezonu nejvyšší soutěž. Hned za nimi se umístili fotbalisté Arsenalu Česká Lípa a třetí příčku si odnesli volejbalisté Lokomotivy Česká Lípa.

Nezapomnělo se ani na handicapované sportovce. Cenu si převzal tým SK Naděje z Denního stacionáře v České Lípě.

Co se týká kategorie: Krajánek, zde nebylo od léta pochyb, kdo vyhraje. Jasnou a stoprocentní volbou byla atletka Tereza Hrochová, která se zúčastnila olympijského maratonu v Tokiu.

Za nejlepší akci na Českolipsku bylo vybráno MČR v boxu a MMA, které zorganizoval místní Viper club.Za nejlepší sportovní počin byl odměněn Petr Karvánek, který získal jako stavitel orientační trati pro MS cenu za nejlepší trať roku. A na závěr programu byl do síně slávy oficiálně uveden bývalý skvělý basketbalista Luboš Bartoň, který oblékal dresy předních španělských a italských klubů. Navíc byl dlouholetým českým reprezentantem.

