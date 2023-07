Obrovská euforie, splnění snu, slzy dojetí. V roce 2017 přepsali florbalisté České Lípy historii. V baráži o Superligu porazili Kladno 3:1 na zápasy a senzačně postoupili do nejvyšší soutěže. Ačkoliv neprožívali vůbec dobrou sezonu.

Česká Lípa slaví postup do nejvyšší florbalové soutěže. | Video: Czech North Media Channel

Trenérkou českolipských florbalistů byla tehdy Lenka Bartošová. Klub skončil po základní části první ligy na třetím místě. V semifinále play-off přetlačila Lípa 3:1 na zápasy tým FBC Start 98. Ve finále podlehla Znojmu 0:3 a šla do baráže proti Kladnu.

Zdroj: Czech North Media Channel

Po dvou vyrovnaných zápasech (výhra 5:4 na Kladně a domácí porážka 3:4 po prodloužení) další dva duely Česká Lípa opanovala. Třetí bitvu vyhrála doma 9:5 a čtvrtou na půdě soupeře 10:4. Vzápětí propukly obrovské oslavy postupu.

„Jsem moc ráda, že po několika neúspěšných sezonách, ve kterých se Česká Lípa snažila postoupit do nejvyšší soutěže v republice, se jí tento sen splnil. Kluci si to za celý ten rok moc a moc zaslouží," usmívala se tehdy lodivodka mužstva Lenka Bartošová. „Všem klukům patří velké díky! A taktéž skvělým fanouškům, kterých v sobotu dorazilo z České Lípy do Kladna opravdu požehnaně (200; pozn. red.) a kteří nás do té vysněné Superligy doslova hnali po celou sezonu."

Zdroj: Czech North Media Channel

Hráči České Lípy, ač nebyli favority této série, dokázali kladenské mužstvo porazit 3:1 na zápasy při jasném skóre 27:17. „Já už dopředu říkal, že v téhle sérii bude platit to, že kdo bude mít větší vůli a chuť, tak ten v ní uspěje," kýval hlavou Štěpán Slaný, který je v současnosti hrajícím manažerem českolipského klubu. „Kladno mělo na soupisce kvalitnější a superligou ostřílené hráče, navíc několik z nich bylo i v reprezentaci. Ale my jsme prostě chtěli víc, což rozhodlo."

„Sice jsem zažil tři mistrovství světa, dvanáct let jsem hrál extraligu a mám nějaké medaile, ale prioritou pro mě vždycky byl návrat do Lípy. Jsem patriot, budoval jsem to tady od začátku, a když jsem v roce 2005 přebíral klub, kde byly tři týmy a celé to spělo ke krachu, tak jsem začal na veřejnosti prohlašovat, že jednou postoupíme do superligy. Lidé si klepali na čelo, někteří se tomu smáli. O to větší je to pro mě zadostiučinění, je to můj největší sportovní zážitek," komentoval s dojetím v hlase někdejší český reprezentant.

Zdroj: Czech North Media Channel

„Je to samozřejmě zklamání. Ale vzhledem k průběhu sezony to není zas takové překvapení. Nebyli jsme připraveni jak po taktické, tak po fyzické stránce, abychom Lípu vyřadili. Je to smutné, ale je to fakt. Můžeme udělat jediné: vzít si z toho ponaučení a začít to dělat jinak," hodnotil smutně útočník Kanonýrů Ondřej Riebauer, který do utkání zasáhl i s přetrženým předním zkříženým vazem v koleni. Tak moc chtěl pro Kladno Superligu zachránit…