Devatenáct branek, hodně vyloučení, rozkouskovaná hra. Hlavně ale další tři důležité body pro českolipské florbalisty. Souboj trenéra Vladimíra Trčka doma porazili nováčka Butchis 12:7 a opět se v Superlize přiblížili vysněnému předkolu play-off.

Sestřih utkání Česká Lípa - Butchis 12:7. | Video: FBC Česká Lípa

„Těžko se mi to hodnotí. Florbal, který chceme hrát, jsme předváděli první třetinu. Od té druhé se to trochu zvrhlo. Bylo tam několik vyloučení, ve třetí třetině se vlastně pět na pět skoro ani nehrálo. Byl to zápas, který mě nepotěšil. Body jsou ale důležité, to jsme potřebovali. Zbytek si rozebereme u videa,“ zhodnotil zápas Vladimír Trčka, trochu rozladěný trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Po vyrovnané první třetině odskočili domácí v té druhé do náskoku 7:2. Hosté to ale nezabalili, v posledním dějství se přiblížili na dostřel jediné branky. Ve vypjaté poslední desetiminutovce ale Česká Lípa soupeře definitivně zlomila díky gólům do prázdné branky. A pojistila si umístění v TOP 10.

„Zápas byl trošku jako na horské dráze. Většinu utkání jsme kontrolovali, ale byly pasáže, kdy jsme z tempa vypadli a naopak jsme soupeře dostávali zpět do utkání. Nakonec se nám však povedlo i přes to, co se dělo na konci utkání vítězství udržet, a to je hlavní,“ přiznal Václav Vavruška, českolipský florbalista, který se blýskl čtyřmi góly.

„Aktuální postavení vypadá dobře. Věděli jsme o co hrajeme, že výhra nás přiblíží předkolu. To se nám povedlo a nyní to máme výborně rozehrané. Ke všemu nemusíme na nikoho spoléhat a vše máme ve vlastních rukách,“ dodal

FBC 4CLEAN Česká Lípa – BUTCHIS 12:7 (3:2, 4:3, 5:2)

Branky: 7. Kopič, 16. Pěnička, 19. Vavruška, 27. Vavruška, 27. Krajcigr, 28. Slaný, 32. Štěrba, 46. Křenek, 54. Vavruška, 56. Krajcigr, 58. Slaný, 59. Vavruška – 4. Veleba, 15. Novotný, 35. Petráň, 38. Černý, 39. Novotný, 41. Novák, 60. Novák.

Rozhodčí: Bališ – Varga. Vyloučení: 6:5, navíc Jisra, Slaný (oba CLI) OS. Využití: 1:1. V oslabení: 3:0. Diváci: 357. Zásahy brankářů: Dvořák 14 – Vladař 9, Hlinák 10.

Česká Lípa: Dvořák (Jukl) – Seibert, Mlejnek, D. Kellermann, Stárek, Slaný, F. Šedivý, Křenek – Dzierža, Pekárek, Vavruška, Trčka, Kouba, Pšenička, Kopič, Jirsa, Krajcigr (C), Štěrba.