Akce se koná po celé republice, cílem je, aby si ti nejmenší zasportovali a měli k pohybu kladný vztah. V České Lípě přálo malým sportovcům počasí, nechyběly krásné výkony, ale i pády a slzy.

Celou akci svou účastí obohatila známá plavkyně Petra Weber (Chocová), která na úvod zapálila olympijský oheň a všechno zahájila. V cíli pak rozdávala všem dětem medaile. Hlavní organizátorkou Olympijského běhu v České Lípě byla Jarmila Novotná, učitelka 2. stupně, která má na starosti Německý jazyk a Tělesnou výchovu.

„Do akce se zapojilo zhruba 380 dětí z naší školy. Připojila se většina učitelů a asistentů školy. Dohromady nás bylo přes 400 závodníků. S organizací pomohla celá třída 9.A. Výborná pomoc na jedničku,“ usmála se Nováková.

Celá akce probíhala od 9.45 do 13.30 a byla rozdělena na dvě části – 1. a 2. stupeň. „O pořádání akce jsem měla osobní zájem. Šlo o to, aby se děti zase rozhýbaly. Se svolením a podpory našeho pana ředitele Častulíka jsem do Olympijského běhu přihlásila naší školu už květnu. Na základě registrace jsme obdržely pro děti medaile, diplomy, raw tyčinky,“ prozradila.

Pro tři nejlepší dívky a chlapce byly navíc ceny od Koh-i-Nooru. „Škola ještě přispěla na sladkosti pro tři nejlepší dívky a chlapce z každé třídy. Podle ohlasů kolegů a dětí to byla velmi povedená akce za přispění skvělého počasí,“ dodala Nováková.