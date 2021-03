Konec dobrý, všechno dobré. S jistotou desátého místa a záchrany nejvyšší soutěže sehráli florbalisté České Lípy poslední zápas této sezony. Svěřenci Davida Derky na domácí palubovce přestříleli Brno 9:5. Pěti body se blýskl Krajcigr, který hostům nasázel čtyři branky.

Českolipští florbalisté doma porazili Brno 9:5. Zažili tak vítězné loučení s aktuální sezonou. | Foto: Vít Černý

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme sezonu zakončili vítězstvím. Bylo to poměrně v klidném tempu. Nepovedla se nám první třetina. Tam to bylo z naší strany ledabylé. Bylo to takové „tréninkové“ tempo. Ve druhé a třetí třetině už jsme byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil utkání David Derka, kouč České Lípy.