Souboj s Ostravou ale Lokomotiva začala špatně. „Ostrava nás překvapila tvrdým servisem. My jsme navíc začali špatně po prvním setu to vypadalo na debakl,“ poznamenal.

Lokotka prohrávala 1:2, nakonec ale utkání otočila a brala dva body. „Něco jsme si řekli, zlepšili hru a nakonec urvali výhru v posledním setu. Když si vezmu, jak se utkání vyvíjelo, tak jsou dva body dobré,“ přiznal.

Druhý den pak Česká Lípa měla snadnější práci, Staré Město porazila 3:0. „Soupeř nepřijel kompletní a my jsme toho využili. Nechtěli jsme chybovat jako proti Ostravě. To se podařilo a my připsali další body,“ řekl Javůrek.

Českolipská Lokomotiva se tak v tabulce posunula na třetí místo, euforii ale rozhodně nepropadá. „Hodně nás mrzí porážka na půdě MFF Praha. To nás možná bude v závěru soutěže mrzet. Bude to ještě hodně těžké. V naší skupině se zachrání pouze první dva týmy. Těch adeptů na první dvě místa je strašně hodně. Tak uvidíme,“ dodal Jan Javůrek.

Hned šest bodů doma vybojovala Dukla Liberec B. Rezerva extraligového týmu porazila Staré Město 3:0 a Ostravu 3:1. Dukla je aktuálně v tabulce na druhém místě.

Skupina o 9. až 15. místo pokračuje v lednu. O víkendu 21. a 22. ledna se bude hrát velmi důležité derby. První utkání se hraje v Liberci, o den později se bude bojovat v České Lípě.

Tabulka skupiny o 9. - 15. místo: 1. Lvi Praha B 13, 2. Dukla Liberec B 9, 3. Lokomotiva Česká Lípa 6, 4. Staré Město 5, 5. ČZU Praha 5, 6. MFF Praha 4, 7. Ostrava 3.