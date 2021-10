Svou prvoligovou premiéru mají za sebou volejbalisté Lokomotivy Česká Lípa. Tým, který vede trenér Jan Javůrek, sebral z prvních dvou zápasů jedno vítězství. Pro Lokomotivu jde o velmi dobrý start do sezony.

Volejbalisté České Lípy (bílé dresy) doma porazili Duklu Liberec B 3:1. | Foto: Jaroslav Marek

V prvním duelu českolipští hráči zajížděli do Benátek na Jizerou. Domácí jsou velkým aspirantem na postup do extraligy a proti Lokotce to potvrdili hladkou výhrou 3:0. „Víme, že jsme outsider celé skupiny. Byla tam cítit nervozita a taky očekávání, jak obstojíme,“ připomněl Javůrek.