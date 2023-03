Druhá volejbalová liga má sice před sebou poslední hrací víkend, ve skupině A už ale známe vítěze. První místo nakonec urvala Lokomotiva Česká Lípa, která má na druhé Domažlice nedostižný osmibodový náskok.

Volejbalisté České Lípy se loučili s domácím publikem proti příbramské rezervě. | Foto: Jaroslav Marek

„Když budu upřímný, tak předsezónní cíle nebyly za každou cenu vyhrát. Jsme rádi, že se to povedlo. Na druhou stranu jsme za tím šli od začátku,“ pravil Jan Javůrek, zaskakující trenér, který vede Českou Lípu při absenci hrajícího kapitána a kouče Jana Charouska.

Lokomotiva na začátku února ztratila velký náskok, zle na ní dotíraly právě Domažlice. Na přelomu února a března se ale vše rozseklo. Českolipští perfektně zvládli derby na půdě Malé Skály, Domažlice naopak ztratily body v závěru dobře hrajícími Netolicemi. Lípa tak mohla slavit.

„Konec sezony byl hodně těžký. Kvůli operaci jsme ztratili kapitána Charouska, zbylé zápasy jsme hráli prakticky bez střídání. Prohráli jsme oba zápasy s Domažlicemi, obraly nás i hodně posílené Netolice. Naštěstí jsme zvládli derby na Malé Skále. Výsledek vypadá jednoznačně, ale herně to bylo úplně jiné. Vše jsem urvali v těsných koncovkách. V posledních zápasech proti Příbrami to taky nebylo ono, opět nás bylo málo. Ale zvládli jsme to,“ oddechl si.

Vítěz druholigové skupiny má právo zahrát si s dalšími dvěma celky baráž o postup do první ligy. Lokomotiva jasně hlásí, že o postup do vyšší soutěže nestojí. „Nemáme ambice na postup. Jak hráčsky, tak finančně. Co se týče účasti v baráži, tak to aktuálně řešíme. A opět je to hráčská a finanční otázka,“ dodal Jan Javůrek.